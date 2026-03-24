תיעוד: תקיפת המעבר סמוך לליטאני צילום: דובר צה"ל צה"ל תקף במהלך הלילה (שלישי) מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני. "מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה השתמשו במעבר שהותקף להעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. תקיפתו מתווספת למעברים נוספים שהותקפו לאורך השבוע האחרון", נמסר מטעם דובר צה"ל. איתור הפיר בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל בנוסף, כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, יצאו לפשיטה ממוקדת ואיתרו פיר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה ובפעילות נוספת השמידו מתחם אמצעי לחימה של הארגון. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר. תיעוד: פעילות חטיבת ההרים בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

