הבחירות לרב העיר נוף הגליל יתקיימו בתאריך 28 באפריל, זאת לאחר פרישתו של הרב הראשי הרב ישעיהו הרצל.

יו"ר ועדת הבחירות הוא הרב זמיר, חבר בית הדין הגדול, ומזכיר הוועדה הוא צוריאל פורת.

פרישתו של הרב הרצל מגיעה לאחר שלושים שנות כהונה כרבה הראשי של העיר, מאז ימיה כנצרת עילית. הוא סיים את תפקידו עם הגיעו לגיל 80, בהתאם לחוק.

בינואר האחרון קיימה מועצת עיריית נוף הגליל טקס הוקרה מיוחד לרב הרצל עם פתיחת ישיבתה. ראש העיר רונן פלוט העניק לו את מפתח העיר והודה לו על תרומתו רבת השנים.

בטקס, שנערך בשיתוף המועצה הדתית ורבני העיר ובהשתתפות רבנים מכל הזרמים, אמר ראש העיר, "בכהונתך היית המפתח החכם לקול הרוחני המאחד בין כלל הקהילות בנוף הגליל, השכלת להנהיג בתבונה ובהבנה, להיות אוזן קשבת לכולם, לייעץ, להכווין, לתת מילה טובה ולהיות לעזר בכל פניה ושאלה. אין הרבה אנשים שאהובים על כולם, סביבך יש קונצנזיוס מלא".

עוד הוסיף פלוט, "אתה אומנם מסיים את תפקידך באופן פורמלי, אבל בפועל תמיד תהיה הרב של נוף הגליל". בטקס השתתפו גם בני משפחתו של הרב, בהם רעייתו הרבנית זלתה וילדיו המשמשים בתפקידי חינוך ורבנות.