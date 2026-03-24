אמבולנסים של הצלה הוצתו בגולדרס גרין מצלמת אבטחה

האם איראן עומדת מאחורי הצתת האמבולנסים של ארגון "הצלה" בלונדון? מפקד משטרת לונדון, מארק ראולי, סיפר כי אחד מכיווני החקירה מתמקד בקבוצה איסלאמיסטית בעלת קשרים לאיראן, ויתכן כי ההצתה בוצעה בהוראת גורמים בטהרן.

ראולי התארח בארוחת ערב שנתית של "קרן הביטחון הקהילתית", ארגון צדקה המנטר אנטישמיות בבריטניה, שם סיפר כי המשטרה חוקרת האם הצתת האוטובוסים קשורה להוראה ישירה מאיראן.

"המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה, כולל אחריות מקוונת שקיבלה על עצמה קבוצה אסלאמיסטית, שלקחה אחריות על פיגועים אחרים ברחבי אירופה ויש לה קשרים פוטנציאליים לאיראן", אמר ראולי. מפקד המשטרה התכוון לארגון בשם "חרקת אשאב אל-יאמין אל-אסלאמיה", המזוהה עם איראן, שחבריה טענו בערוץ הטלגרם שלהם כי הם אלו שהציתו את האמבולנסים.

מפקד משטרת לונדון גם הוסיף כי "הצמיחה המהירה של איומים מכיוון איראן בשנים האחרונות היא חמורה. פעילות מעקבים מצד איראן, 20 מזימות שסוכלו, ניסיונות פיגועים נגד הגולים האיראנים. שום דבר מזה אינו צעד בודד. זהו חלק מנוף איומים המשתנה במהירות. עם זאת, עדיין מוקדם מדי לייחס את הפיגוע לטהרן".

כזכור, בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני הוצתו ארבעה אמבולנסים של ארגון "הצלה" בשכונת גולדרס גרין בלונדון. כתוצאה מההצתה נגרמו מספר פיצוצים, עקב בלוני הגז שהיו על האמבולנסים.