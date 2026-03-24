חנה, נכדתו של אריה יהושע שטראוס הי"ד, שנפל בקרב בסולטן יעקב, התחתנה ביום חמישי האחרון. את הכלה לחופה הוביל אביה, אביעד, בנו של אריה, שהיה תינוק בן כמה חודשים בעת נפילתו.

שטראוס הי"ד נפל בקרב והותיר אחריו את רעייתו ברוריה ואת בנו התינוק אביעד. הסופר אבי רט כתב על החתונה, "בדמייך חיי. בדמייך חיי. ככה עם ישראל מנציח ומנצח".

בתמונה מהאירוע נראים הרב אביעזר שטראוס, אחיו של אריה, לצידם של חבריו הקרובים, הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל, הרב דוד תורג'מן, ראש ישיבת דימונה והסופר אבי רט, שלחמו איתו בסולטן יעקב.