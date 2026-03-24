עשרות בני אדם ליוו אתמול (שני) למנוחות בבית העלמין הצבאי בעפולה את רס"ר אלכסנדר בונדריוב ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים טרגית בכביש 6 בעת שהיה בדרכו למשימה מבצעית בדרום לבנון.

התאונה הקטלנית אירעה ביום ראשון, כאשר אלכסנדר, ששירת ביחידה מסווגת, הבחין בשתי חיילות שנתקעו עם רכבן בשולי הדרך. למרות הדחיפות המבצעית, הוא בחר לעצור את רכבו כדי לסייע להן. בעודו מנסה לעזור, נפגע אלכסנדר מרכב חולף שככל הנראה לא הבחין בו. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו תוך זמן קצר.

אלכסנדר ז"ל, שעלה מקירגיזסטן בגיל שנתיים, שירת בקבע במשך עשר שנים והיה אמור להשתחרר ממש בימים אלו. אחיו, מיכאל, ספד: "הוא עבר קורס חבלני משטרה והיה אמור להתגייס למשטרה כדי להיות קרוב לבית, לאשתו ולשני הילדים שלו. מאז תחילת המלחמה הוא הגיע לבית לעיתים רחוקות, והיה לו חשוב במיוחד להיות לצד בנו הבכור, ילד עם צרכים מיוחדים".

ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, ספד "אלכסנדר, איש קבע מצטיין, התעקש לסייע לחיילות ושילם על כך בחייו. אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה ונמשיך ללוות אותה".

אלכסנדר הותיר אחריו את אשתו אנג'ליקה (29) ושני ילדים קטנים: ליאם (4) ואלין (שנה וחצי).