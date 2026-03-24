ממשלת לבנון נקטה היום (שלישי) בצעד דרמטי ויוצא דופן נגד נציג איראני. משרד החוץ הלבנוני הודיע על גירושו של שגריר איראן החדש מהמדינה, והכריז עליו כ"פרסונה נון גרטה".

מנכ"ל משרד החוץ הלבנוני, עבד אל-סטאר עיסא, זימן את ממלא מקום השגריר בביירות תאופיק סמאדי ח'ושקו והודיע לו על הההחלטה לבטל את הסמכתו של שגריר איראן, מוחמד רזא שיבאני.

לפי הודעת משרד החוץ בביירות, על השגריר האיראני לעזוב את שטחי המדינה עד ה-29 במרץ - יום ראשון הקרוב.

במקביל לגירוש, זימנה לבנון את השגריר שלה בטהרן לשיחות התייעצות דחופות, צעד המעיד על החרפה משמעותית ביחסים בין המדינות.

ההחלטה הרשמית הוסברה כמענה למה שתיארו בלבנון כ"הפרה בוטה של הנורמות והעקרונות המקובלים ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות".

שר החוץ, גדעון סער, מסר בתגובה: "זהו צעד מוצדק והכרחי כלפי המדינה שאחראית להפרת ריבונותה של לבנון, לכיבוש עקיף שלה באמצעות חיזבאללה ולגרירתה למלחמה מיותרת. אנו קוראים לממשלת לבנון להמשיך בקו הזה ולנקוט בצעדים מעשיים ומשמעותיים גם נגד ארגון חיזבאללה עצמו, ששריו עדיין מכהנים סביב שולחן הממשלה".