חבר מועצת העיר רעננה יורם סילברמן פנה לראש העיר חיים ברוידא ולחברי המועצה בבקשה להעלות לסדר היום של ישיבת המועצה מחר (רביעי) את סוגיית עיכוב תקציבי המועצה הדתית.

לדבריו, התקציבים לא הועברו כנדרש על פי חוק שירותי הדת היהודיים, לצד היעדר מינוי יו"ר או ממונה למועצה.

סילברמן טוען כי הרשות המקומית מחויבת להעביר את חלקה בתקציב באופן סדיר כדי לאפשר את פעילות המועצה הדתית ואספקת שירותי דת לתושבים. הוא מציין כי נכון למועד זה התקציב לא הועבר תקופה ממושכת, דבר שפוגע בפעילות השוטפת וביכולת לספק שירותים בסיסיים.

בנוסף נטען כי כבר למעלה משנה אין למועצה הדתית ראש מועצה מכהן או ממונה, מצב הפוגע בניהול היומיומי ובקבלת החלטות. עוד צוין כי התקרבות הבחירות הארציות צפויה להקשות על קידום מינוי בתקופה הקרובה ולהאריך את חוסר הוודאות.

לדברי סילברמן, הפגיעה ניכרת בשירותים כגון נישואין, כשרות ומקוואות, וכן בתשלום משכורות לעובדים בתחום. הוא מדגיש כי השילוב בין עיכוב התקציבים והיעדר הנהגה יוצר פגיעה כפולה בתפקוד המועצה ובשירותים הניתנים לתושבי העיר.

בהצעת ההחלטה קורא חבר המועצה להעביר ללא דיחוי את התקציבים בהתאם לחוק, לפעול בשקיפות מול חברי המועצה, ולהבטיח קבלת החלטות משיקולים ענייניים בלבד. עוד הוא דורש לפעול באופן מיידי להסכמה על מועמד מוסכם לתפקיד ממונה למועצה הדתית.