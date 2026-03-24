בחוק שעבר במטרה להעניק את הסמכות לקיים בוררות בבית הדין הרבני נקבע גם נוסח להסכם הבוררות.

לפי המידע שנמסר לערוץ 7, נוסח ההסכם שנקבע בחוק דומה מאוד לנוסח שבו משתמש בית הדין ארץ חמדה גזית.

הדמיון בין הנוסחים עולה, לפי המתואר, מתוך קובץ השוואה שצורף. מן ההשוואה הזאת עולה הטענה כי ארץ חמדה גזית משפיע גם על בית הדין הרבני, לפחות בכל הנוגע לעיצוב נוסח הסכם הבוררות.

הרב יוסף כרמל, ראש מכון ארץ חמדה ואב"ד מסר לערוץ 7 כי "רשת בתי הדין לממונות 'ארץ חמדה - גזית' מברכת את בתי הדין הרבניים על החוק החדש. וכן רואה זכות עצומה בכך, שבתי הדין הרבניים של מדינת ישראל אימצו את עיקרי שטר הבוררות של הרשת שישרת גם אותם כסמכות ממלכתית.

בכלל זה, חיוב בגרמא, במניעת רווח ובהוצאות משפט, וכן הגדרת חברה בע"מ כאישיות משפטית. אנו תפילה שנמשיך לקדש שם שמים ונזכה להמשיך ולהוביל את מימוש משפט התורה גם בהמשך. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

כזכור, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) שיזמו חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר וינון אזולאי.

65 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים. החוק, הווה מהפכה של ממש ומשיב למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים - סמכות שנשללה מהם בעקבות פסיקת בג"ץ בשנת 2006.

החוק החדש מעגן את עקרון ההסכמה המלאה בכתב של כל הצדדים להליך. יתרונו הגדול טמון בכך שפסק דין שיינתן בבית הדין הרבני יהיה בעל תוקף של פסק דין של בית משפט לכל דבר ועניין, ללא צורך בהליכי אישור נוספים.

המערכת הממלכתית מציעה יתרונות שאינם קיימים בבתי דין פרטיים: רישום פרוטוקולים מסודר, סדרי דין מובנים ואפשרות לערעור לבית הדין הגדול.

בנוסף, החוק מבטיח כי הפסיקות יעלו בקנה אחד עם חוקי המגן של המדינה, בהם חוק שיווי זכויות האישה וחוקי העבודה, ובכך הוא מציע נתיב וולונטרי, מהיר ובעלות נמוכה ליישוב סכסוכים.

עם אישור החוק, בירך הרב הראשי, הרב דוד יוסף, את הגורמים שנרתמו למשימה והודה במיוחד ליו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, על השקעתו בדיוק נוסח החוק.

ח"כ רוטמן הוסיף "זו זכות גדולה לכנסת. זהו תיקון עוול של הרבה שנים. אין דבר שהוא יותר ליברלי מזה - לתת לשני מבוגרים להגיד שהם רוצים לדון בהסכמה בסוגיה ביניהם לפי דין תורה". מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן, הדגיש כי המערכת ערוכה ומוכנה למתן שירות מקצועי ושקיפות מלאה לכלל האזרחים שיבחרו במסלול זה".