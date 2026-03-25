בשל המתיחות הביטחונית לא יתקיים השנה האירוע שהפך למסורת בשמונה השנים האחרונות, טקס ציון יום חציית בני ישראל את הירדן בתום ארבעים שנות הנדודים במדבר.

עם יו"ר עמותת נאמני בקעת הירדן, האלוף במיל' עוזי דיין, שוחחנו בערוץ 7 על חשיבות הטקס והמסורת.

דיין מספר על תחושה משונה שמלווה אותו לנוכח הפסקת המסורת בה הגיעו רבים למקום ומשם שידרו את הטקס למוקדים שונים ברחבי העולם מאתר מעברות הירדן, אתר שגם על שמו העברי התנהל מאבק במשך כשנתיים, על מנת לשנות ל'מעברות הירדן מ'קאסר אל יהוד', שם בעל פרשנויות שונות.

האלוף דיין מציין כי מדובר באתר שגם המוסלמים וגם הנוצרים מכירים בו ככזה שבמקורו היה שייך ליהודים. להם האתר אינו מקודש ועם זאת גם הם בין המבקרים באתר לאורך השנה. "לא מדובר בסתם חצייה בדרך לכיבוש והתנחלות בארץ", מדגיש דיין. "על זה נאמר 'ביום הזה נהיית לעם'. לפני זה היינו אומה עם הבטחה, אבל רק כשנכנסנו לארץ שלנו נהיינו לעם".

הטקס עצמו מתקיים באופן מסורתי ביום י' בניסן, התאריך בו צלחו בני ישראל את הירדן בדרכם לארץ ישראל. דיין מעיר ואומר כי ישנם מי שתוהים איך ניתן למצוא זמן לאירוע בתוך ההכנות לפסח, אך הוא זוכר את דבריו של הרב אבינר על כך ש'אבק אינו חמץ' ובהתאם ניתן גם לנקות את הבית וגם להשתתף באירועים חשובים כגון זה.

המוטו שמוביל את הכינוס הזה, כמו גם ההתכנסות בסרטבה בחנוכה להדלקת חנוכיה, הוא המונח 'צא ולמד' ודיין מפרש זאת כקריאה לצאת מהכיתות אל השטח ושם ללמוד על המורשת וההיסטוריה של כולנו. לשאלתנו מי הציבור שמתכנס לטקסים הללו מציין דיין ציבור פטריוטי המחובר למסורת וכזה שאוהב סיורים בשטח, שכן לפני העצרת כולל היום המיוחד גם מסלולי סיור ביריחו וסביבתה ובשפך הירדן, חצי יום עיון בבית חוגלה ולאחר מכן הטקס עצמו. עוד מספר דיין כי במידה ויום י' בניסן נופל בשבת, כפי שקורה השנה, האירוע מוקדם לראש חודש ניסן ובשל כך מתקיימת בבוקר תפילה מוזיקאלית מיוחדת כחלק מאירועי היום.

המסורת כאמור נקטעת בשנה זו ותימשך רק בשנה הבאה, ואכן גם בשנות הקורונה נמשכה מסורת הטקסים שכן בניגוד לשנה זו עובדי אתר מעברות הירדן הגיעו למקום ופתחו אותו במגבלות ההתנכסות שנדרשו אז. דיין מספר כי הייתה מחשבה לקיים את האירוע בכנסת אך בשל המגבלות הכנסת אינה מקיימת אירועים בימים אלה. גם בחינת האופציה לתכנית טלוויזיה שתשודר התבטלה מחשש לקטיעתה בהתראות, נפילות ודיווחים על נפגעים. מאחר וכך הוחלט על קיום אירוע מצומצם מאוד, כמעט משפחתי, בבית חוגלה, ואותו לשדר ביום ראשון הקרוב.