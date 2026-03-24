שני חשודים נעצרו הלילה (שלישי) באנטוורפן שבבלגיה, לאחר שהציתו רכב בשכונה היהודית.

ארגון איסלאמי לקח אחריות על המעשה ופרסם הודעה מאיימת שבה הוא הבטיח להמשיך בפעולותיו "עד לשחרור פלסטין".

על פי דיווחים מקומיים, שלושה רעולי פנים הציתו רכב מחוץ למסעדה בבעלות יהודית ברחוב אפלמנס, אחד הרחובות המרכזיים בקהילה היהודית באנטוורפן. הרכב לא היה בבעלות יהודי, אך המציתים היו בטוחים שהוא שייך ליהודי.

הודות לתגובה מהירה של צוות סיור לילי של ארגון "חברים" וצוות סיור של ארגון "שמירה", האש כובתה לפני שנגרם נזק לרכבים סמוכים. הצוותים השתמשו במטפי כיבוי ומנעו התפשטות השריפה. לאחר האירוע, צוותי הארגונים היהודיים המשיכו לבצע סיורים בלילה כדי לשמור על בטיחות הקהילה.

בהודעה שפרסם הארגון האיסלאמי בצירוף תיעוד של רגע ההצתה, נאמר: "העיר אנטוורפן בבלגיה היא אחת הערים האירופיות החשובות ביותר, המאופיינת במיקומה האסטרטגי ובתפקידה הכלכלי המשמעותי, במיוחד בסחר היהלומים. יש בה גם קהילה ציונית גדולה, מה שהעניק לה משמעות דתית ותרבותית מיוחדת עבור חלק מהיהודים, והיא מכונה לעיתים 'ירושלים של הצפון'. הרחוב החשוב ביותר בעיר, רחוב אפלמנס, היה מטרה. הפעולות ימשיכו להסלים ולהתעצם עד לשחרור אדמותינו הכבושות בפלסטין האהובה ולנקמה על דמם של הפלסטינים, הלבנונים וכל המוסלמים".

האירוע מתרחש על רקע מקרה דומה מיום ראשון בלילה בלונדון, שם נשרפו ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה חרדי בגולדרס גרין בתקרית אנטישמית.

בימים האחרונים תוגברה השמירה ברחובות הקהילה היהודית באנטוורפן, עם הצבת חיילים מחוץ לבתי כנסת ובתי ספר יהודיים בעקבות גל התקיפות האנטישמיות באירופה.

אנטוורפן, שמכונה לעיתים "ירושלים של הצפון" בשל הקהילה היהודית-חרדית הגדולה שבה, הפכה בשנים האחרונות ליעד לתקיפות אנטישמיות חוזרות ונשנות, במיוחד מאז פרוץ המלחמה בעזה.