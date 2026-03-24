תיעוד הרגעים הראשונים לאחר פיגוע הדריסה הקטלני בו נרצח יהודה שמואל שרמן הי"ד בן ה-18 ונפצע אחיו דניאל פורסם בכאן חדשות.

דניאל שחזר את הפיגוע וספר "עשינו סיור שטחים מסביב לחווה, ירדתי ירידת אספלט חדה. ראיתי רכב טנדר לבן ערבי, שזיהה אותי מלמטה וחיכה לי בצד של הכביש. הוא רדף אחריי, האיץ לכיווני וניגח אותי מהצוק. כששכבנו פצועים זרקו עלינו אבנים.

איבדנו את ההכרה. לקח לי איזה דקה להתאושש, לנסות להבין איפה אני. ניסיתי לעמוד כמה פעמים, לא הצלחתי, ואז ראיתי בזווית העין את אח שלי שרוע לידי. צעקתי לו כמה פעמים והוא לא הגיב לי. וזה נתן לי כוח פשוט להרים את עצמי, כאוב כולי. הגעתי אליו וראיתי שהוא מחרחר, אז פתחתי לו נתיב אוויר".

הוא תיאר כי בזמן שהגיש עזרה לאחיו, התחילו להגיע ערבים מהכפר שצרחו על האחים, קיללו אותם ויידו אבנים: "הצלחתי בדרך נס להתקשר להזעיק עזרה. הגיעו אחרי הרבה זמן, הצליחו לחלץ אותנו ופינו אותנו לבית חולים".

