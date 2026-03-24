נסיכות קטאר מביעה תמיכה בקידום האופציה הדיפלומטית לסיום המערכה הצבאית נגד איראן בעקבות דבריו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בדבר מגעים עם בכירים איראנים לסיום המלחמה.

במסיבת עיתונאים בדוחה, בירת קטאר, אמר דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי, כי קטאר תומכת "בכל המאמצים הדיפלומטיים במסגרת זו, בין אם מדובר בקשרים או בערוצים רשמיים ובלתי רשמיים".

"אני מדגיש כאן שאין כרגע כל מאמץ קטארי ישיר בנוגע לתיווך בין הצדדים. המיקוד שלנו כרגע מופנה באופן מלא להגנה על ארצנו ולטיפול בנזקים שנגרמו כתוצאה מההתקפות השונות שבהן נחשפה מדינת קטאר", אמר אל-אנסארי.

ובתוך כך, משמרות המהפכה של איראן איימו להחריף את המתקפה הצבאית נגד ישראל בטענה שצה"ל "לצה את כל הקווים האדומים".

בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה ביום שלישי נאמר כי אם צה"ל ימשיך לבצע "פשעים" ריכוזי הכוחות של צה"ל בגזרת הצפון ובגבול עזה יותקפו בטילים ובכטב"מים ללא כל התראה מראש.

על פי ההודעה, התקפות הטילים האחרונות כוונו ליעדים באילת, בדימונה ובצפון תל אביב, ולמספר בסיסים של הצבא האמריקני באזור.