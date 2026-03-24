נדב קטן, תושב נשר שביתו ספג פגיעה ישירה של טיל איראני, תיאר בראיון לכאן רשת ב' את הנזקים הכבדים שנגרמו.

"לא נשאר כלום. הקירות נתלשו. מה שהיה עץ נראה כמו גפרור. מה שהיה קירות נהיה אבק. הצלחתי לקחת קצת ציוד", סיפר.

הוא הודה כי זו היתה "הפעם ראשונה שנכנסתי למקלט. בעבר לא הייתי יורד למקלט, רק כשהילדים היו אצלי בדירה. אז שמתי את הילדים אצל אמא שלהם והגעתי הביתה. השכנים פה צעקו שיש אזעקה, לא יודע להסביר את זה, ואלו צעקות לא רגילות למרות שלא היה פיצוץ. משהו גרם לי להתעורר ופשוט ירדתי למקלט".

הוא מוסיף כי היה הדייר האחרון שנכנס למקלט בבניין, ו"משהו עזר לי כי הרגשתי משהו שעוזר לי לסגור את הדלת. וזה כבר היה ההדף, זה היה הפיצוץ".

כשיצא החוצה לא הצליח לעכל את עומק הנזק שנגרם. "זירת קרב. עשן, אבק בכל מקום, פיח. אתה רואה ממש מריחה של אור בעיניים מפנסי הרחוב, אבל בעצם אתה בעננה של חורבן. לאט-לאט אני מבין שהדירה שלי ספגה פגיעה ישירה. אני מביט ואומר 'החלון שהייתי לידו, שכבתי שם לפני רגע במיטה, ופשוט כל הקירות נתלשו'. לא נשאר כלום. אתה נכנס לדירה בחושך, משפשף את העיניים. ומה שהיה עץ הפך לגפרור, ומה שהיה קיר הפך ממש לאבן גיר. ופשוט חורבן".

"ברור שאם מישהו היה בבית הוא לא היה שורד. כנראה איזה מלאך מלמעלה אמר לי 'הלו, תתעורר'. אני לא יודע להסביר את זה", הוסיף.