תיעוד: השמדת המתחם בו אותר הפיר ממנו יצאו המחבלים צילום: דובר צה"ל כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה הקדמי בדרום לבנון. במהלך פשיטה ממוקדת בשבוע שעבר, הכוח זיהה מחבלים חמושים במספר מוקדים שונים במרחב. הכוחות חיסלו בהתקלות מהקרקע תוך סיוע אווירי של מכלול האש החטיבתי, שמונה מחבלים ובהם מחבל השייך למערך הצליפה של יחידת 'כוח רדואן'. בהמשך הפעילות, הכוחות איתרו והשמידו פיר תת-קרקעי שהוביל למרחב שהייה ממנו יצאו המחבלים, בפיר אותרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם: רקטות נ"ט, נשקים מסוג ‘קלאצ'ניקוב', מקלעים ורימונים. צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל

