זירת הנפילה בנגב צילום: דוברות מד"א

רופא מהפזורה הבדואית נפצע אחר הצהריים (שלישי) באורח קשה ואשתו ושני ילדיו הפעוטות נפצעו באורח קל מנפילת טיל שנורה מאיראן.

הפצוע קשה הוא רופא בבית החולים סורוקה שחזר ממשמרת ארוכה לביתו והלך לנוח.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בשלושת הפצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אזעקות הופעלו בכל רחבי הנגב ועוטף עזה.

זירת הנפילה בפזורה הבדואית צילום: כבאות והצלה

במטח נוסף, זמן קצר לאחר מכן, נורה טיל בעל ראש קרב מתפזר לאותו אזור אך במקרה זה לא היו נפגעים.

בתוך כך, הבוקר נפגע ממטח איראני בניין מגורים בתל אביב ובניינים סמוכים ספגו נזק כבד. ארבעה בני אדם נפגעו באורח קל וטופלו על ידי צוותי מד"א. בראש העין ובנתניה פרצו שריפות בעקבות נפילת שברי יירוט. כוחות הכיבוי פעלו לכבותן.

על פי הערכות הטיל ששוגר במטח הכיל ראש נפץ מתפזר - ככל הנראה בין שלוש לארבע פצצות במשקל 100 קילוגרם כל אחת שהתפזרו.