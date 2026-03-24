ח"כ ניסים ואטורי הגיש בימים האחרונים תלונה במשטרה בעקבות שורת הטרדות טלפוניות שלדבריו חווה בחודשים האחרונים מצד מפגינים נגד הממשלה וכן מגורמים מחו"ל.

לפי הפרטים, בין המספרים שהועברו למשטרה הופיע גם מספרה של א', שנכנסה לאחרונה לעבודה בסיעת הליכוד. א' נהגה להתקשר לואטורי במסגרת תפקידה כדי לעדכן אותו על הצבעות ונושאים שעל סדר היום, אך מספרה הוכנס בטעות לרשימת המטרידים.

בעקבות זאת פנתה המשטרה לאעמה של א' וביקשה לברר האם בתה בבית, במטרה להגיע ולעצור אותה בחשד להטרדת איש ציבור. האם הופתעה מהפנייה ועדכנה כי מדובר בעובדת בסיעת הליכוד וכי מדובר בטעות.

מלשכתו של ואטורי נמסר לערוץ 7: "ח"כ ואטורי הגיש תלונה למשטרה לאחר שבחודשים האחרונים הוטרד בטלפון פעמים רבות בידי מפגיני קפלן וטלפונים חסויים מגורמים אנטי ישראלים מאיראן וטורקיה. בשל תקלה מצערת השתרבב גם הטלפון של א' לרשימת הטרדות ואנו מצרים על כך. חג פסח כשר ושקט לעם ישראל".