תיעוד מלבנון: צה"ל השמיד עשרות תחנות דלק המממנות את חיזבאללה צילום: דובר צה"ל

צה"ל השלים ביממה האחרונה גל תקיפות נרחב ברחבי לבנון, שכיוון הפעם אל ה"כיס" והלוגיסטיקה של ארגון הטרור חיזבאללה. המטוסים השמידו שורה של תחנות דלק השייכות לחברת "אלאמאנה", חברה הנמצאת תחת שליטה מלאה של חיזבאללה ומהווה תשתית כלכלית ומבצעית קריטית עבורו.

לפי הודעת דובר צה"ל, התחנות שהושמדו לא שימשו רק כמקור הכנסה, אלא היוו חלק בלתי נפרד מהמערך המבצעי של הארגון. דרך תחנות אלו תודלקו משאיות שהובילו אמצעי לחימה ומחבלים לעבר דרום המדינה ומרכזי הפעילות של חיזבאללה. השמדתן פוגעת באופן ישיר ביכולת הניוד והתמרון של מחבלי הארגון בשטח.

מעבר להיבט הלוגיסטי, רשת "אלאמאנה" הכניסה לחיזבאללה רווחים בהיקף של מיליוני דולרים מדי שנה, כספים ששימשו ישירות למימון פעילות הטרור נגד ישראל. בצה"ל מציינים כי זוהי דוגמה נוספת לניצול הציני של הכלכלה והמרחב האזרחי בלבנון לטובת מטרות צבאיות בחסות איראן.

בצבא מוסיפים כי תקיפת תחנות הדלק היא המשך ישיר לפגיעה השיטתית בנכסי אגודת "אלקרצ' אלחסן" (הבנק של חיזבאללה) בביירות וביעדים כלכליים נוספים. המטרה האסטרטגית היא למוטט את המערכת הפיננסית המאפשרת לארגון להחזיק את לוחמיו ולתחזק את המערך הצבאי שלו לאורך זמן.