אני שומע את כל הפייק שמופץ בהובלת יאיר לפיד ואחרים, שלא מצליחים לגלות אחריות מינימלית בזמן מלחמה ובוחרים שוב ושוב בהסתה ובחוסר ענייניות.

אז בואו נדבר רגע על העובדות. הלילה אישרה הכנסת את חוק הבוררות בבתי הדין הרבניים - תיקון חשוב ומתבקש.

במשך אלפי שנים, יהודים שביקשו ליישב מחלוקות ביניהם עשו זאת על פי דין תורה מרצון, בהסכמה ובדרך מכובדת.

בשנת 2006, בפסק דין של בית המשפט העליון של ישראל (פרשת סימה אמיר), נקבע כי לבתי הדין הרבניים אין סמכות לשמש כבוררים בענייני ממונות מחוץ למסגרת הסמכות שהחוק העניק להם ובכך למעשה נמנעה האפשרות שהייתה נהוגה במשך דורות.

במשך שנים רבות ניסו חברי הכנסת החרדים לקדם את התיקון הזה אך לא הצליחו. רק כעת, בהובלת ח"כ שמחה רוטמן, הצלחנו להשיב את הזכות הבסיסית הזו לאזרחי ישראל.

והאמת הפשוטה: החוק לא מחייב אף אחד ללכת לבית דין רבני. הוא רק מאפשר למי שרוצה לבחור מרצונו החופשי לדון על פי דין תורה. זו לא כפייה. זו חירות. זו לא פגיעה בדמוקרטיה - זו המהות שלה.

ולפני שרצים למערכת המשפט הישראלית, שזוכה לאמון הנמוך ביותר בכל סקר דעת קהל קיים ומושתת על חוקים בריטיים בהם היא עושה שימוש כשנח לה - אפשר לבחור לדון דין תורה יהודי.

חברי האופוזיציה ימשיכו לצעוק. ימשיכו לומר לא אמת ולהסית. ואנחנו נמשיך לפעול, לתקן ולדאוג שיהיה כאן יותר טוב. הרבה יותר טוב.