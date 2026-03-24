חילוץ הגופה מהנהר כב"ה צפון

אדם שנסחף בזרם בנהר הירדן חולץ היום (שלישי) מהמים כשהוא במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו.

ארבעה צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל-גולן הוזעקו למקום ופעלו לסריקות אינטנסיביות במטרה לאתר את הנעדר בתוך מי הנהר.

עם איתורו של האדם בתוך המים, החלו לוחמי האש יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון בפעולות לחילוצו. החילוץ התבצע תחת תנאי שטח וזרימה מורכבים במיוחד, כאשר הצוותים נדרשו להיכנס לתוך הזרם כדי להגיע אל הנעדר ולהעבירו אל הגדה.

זמן קצר לאחר שחולץ מהמים במצב אנוש, נקבע מותו. נסיבות האירוע שהובילו להיסחפותו של האדם בנהר נמצאות בבדיקה.

מפקד מרחב גליל-גולן, טפסר-משנה נתן בנשימול, מסר כי "לאחר סריקות אינטנסיביות, לוחמי האש זיהו את הנעדר בתוך המים. הצוותים נכנסו למים בתנאי שטח וזרימה מורכבים וחילצו את האדם אל הגדה, משם הוא פונה במצב אנוש".