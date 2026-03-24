יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ניסה לשכנע את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להמשיך במלחמה נגד איראן, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס.

לפי הדיווח, בן סלמאן הגדיר את המהלך כ"הזדמנות היסטורית לעצב מחדש את המזרח התיכון".

על פי הפרסום, בן סלמאן הציע כי ארצות הברית תשקול שליחת כוחות לאיראן במטרה להשתלט על תשתיות האנרגיה במדינה. בנוסף, צוין כי הוא דחף גם לאפשרות של החלפת המשטר באיראן במסגרת מהלך רחב יותר.

בדיווח נמסר כי טראמפ הביע חששות מהשלכות כלכליות אפשריות, ובהן עלייה במחירי הנפט ופגיעה בכלכלה. בתגובה לכך, בן סלמאן הבהיר כי מדובר בהשלכות זמניות בלבד.