ח"כ עמית הלוי מהליכוד, הביע הבוקר (שלישי) חשש עמוק מהאפשרות שארצות הברית תחתום עסקה עם איראן מבלי לדרוש החלפת המשטר.

הלוי טען שכל התמקדות בסוגיות טכניות כמו העשרת אורניום או פירוק טילים בליסטיים תהיה טעות אסטרטגית חמורה.

"השורש של האיום לא נמצא בטילים ולא באורניום", אמר הלוי בראיון לרדיו 'קול חי'. "השורש הוא האידיאולוגיה. כל עוד יושבים בטהראן אנשים ששואפים לג'יהאד עולמי ולהשמדת ישראל, הם ימשיכו לבנות נשק חדש גם אם יפרקו את הישן. זה מה שראינו בעבר".

הלוי הפנה לעבר הקרוב. הסכם הגרעין שנחתם בימי ממשל אובמה, לטענתו, לא רק שלא מנע מאיראן להמשיך בפיתוח יכולות צבאיות, אלא למעשה איפשר לה לעשות זאת תחת מעטפת של לגיטימיות בינלאומית. "כל הטילים שאנחנו רואים עכשיו, כל היכולות שהם הפגינו בשבועות האחרונים, התפתחו בדיוק בתקופה שהייתה עסקה על הנייר", הוא טען.

מטרת המלחמה הנוכחית, לפי הלוי, שונה מהותית ממבצעים קודמים. "בהחלטת הקבינט כתוב במפורש שאנחנו רוצים ליצור תנאים שיאפשרו להפיל את המשטר", הוא אמר. הוא הודה שזה יעד מורכב וכמעט חסר תקדים - לגרום לשינוי שלטון באמצעות כוח אוויר. אבל, לדבריו, ישראל יכולה ליצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני עצמו לקום נגד השלטון.

הלוי גם נדרש לביקורת על החלטת הממשלה לסגור מוסדות חינוך ולהטיל הגבלות על העורף. הוא הגן על המדיניות והסביר שבמצב שבו איראן משגרת טילים למרכזי ערים, אי אפשר לקחת סיכונים.

"אפשר לחשב סיכון על ידי הסתברות כפול נזק צפוי. גם אם יש סיכוי נמוך לפגיעה, המחיר של פגיעה אחת בבית ספר הוא כל כך נורא שאנחנו חייבים להיזהר", הוא אמר.