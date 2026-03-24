בסוכנות הידיעות הפלסטינית וופא דווח השבוע כי "מתנחלים פרצו לבית ספר תיכון לבנים בעיירה חווארה וריססו כתובות נאצה על קירותיו".

הדיווח פורסם מאוחר יותר גם באתר "הארץ". הכתובות כללו בין היתר את המשפטים "ערבי טוב מוות" ו"למקדש בננו" (הטעויות במקור).

על פי הדיווח, לצד הכתובות הוסר דגל פלסטין מגג התיכון והוצב במקומו דגל ישראל. האירוע הוצג כחלק ממעשי ונדליזם המיוחסים לתושבים היהודים באזור.

עם זאת, תיעודים מהמקום מעלים סימני שאלה בנוגע לניסוח הכתובות. בין היתר צוין כי הביטוי הנפוץ הוא "ערבי טוב הוא ערבי מת", וכי נכתבה הכתובת "למקדש בננו" במקום "למקדש פנינו".

אשת התקשורת איילת מיטש, לשעבר עורכת הלשון של דסק "הארץ", פנתה לעורך העיתון וכתבה, "מה זה 'ערבי טוב מוות'? מה זה 'למקדש בנינו' במקום 'למקדש פנינו'? זה נשמע לך כמו עובדה שמתנחלים ריססו את זה, או שזה נראה כמו פברוק והפללה ברורה שנכתבה ע"י דובר ערבית ולא עברית כשפת אם?"

ברשתות החברתיות הועלו תהיות דומות, ובהן התייחסות לצורת כתיבת האותיות בכתובות. אחת הגולשות כתבה כי האות נ' במילה "בננו" נכתבה באופן הדומה לאות ל' בערבית, והוסיפה כי מדובר בטעות שקשה להניח כי דוברי עברית היו מבצעים.