ועדת הכספים קראה היום (שלישי) לביטול הצו המעניק פטור ממע"מ ביבוא אישי בסכום של עד 130 דולר, והזהירה שאם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא ייכנס לשיח עם הוועדה, הצו יועלה שוב לאישור המליאה.

הדיון עסק בצו החדש שהותקן על ידי שר האוצר יום אחד לאחר שמליאת הכנסת הצביעה נגד הצו הקודם שעמד על סכום של עד 150 דולר. הצו החדש הוריד את הסכום ב-20 דולר בלבד, מהלך שעורר ביקורת חריפה בוועדה.

יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, פתח את הדיון בביקורת: "הכנסת כולה אמרה את דברה לעניין הפטור ממכס ועידוד הצריכה מחו"ל בזמן מלחמה. הרוב נגד הצו הקודם היה מאוד חד משמעי, לא הותיר מקום לספקות. צר לנו שאנחנו משחקים משחק כל כך חסר תוחלת. לא היה נכון לחתום יום אחרי ההצבעה על צו חדש ולהכניס את בעלי העסקים לסחרור".

מילביצקי הוסיף כי "מה שנכון היה לטעמי שבמקום לחתום על צו חדש היינו נכנסים לשיח עם בעלי העסקים באופן ישיר ומנסים להגיע למתווה מוסכם, אבל זה לא קורה, למרות שכמה פעמים פניתי לאנשי לשכת שר האוצר".

יועמ"ש הכנסת, עו"ד שגית אפיק, תמכה בעמדת יו"ר הוועדה והסבירה: "כשיש סמכות ביטול לכנסת, ברור שהשר צריך לחזור, לשמוע את עמדת הכנסת, ולעשות את השינויים תוך מתן ביטוי להערות הכנסת. אני לא חושבת ששר יכול להתעלם מעמדה ברורה של הוועדה ולא רק של הוועדה, אלא גם של הכנסת כולה".

אפיק הוסיפה כי לדעתה "יש גבול איכותי וכמותי" לתיקוני השר, וציינה שלפי מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהשווה לאיחוד האירופי שבו ממוצע הפטור הוא 30 דולר, "ההפחתה שהשר מציע היא נמוכה".

מני, יועץ מנכ"ל רשות המיסים, הגן על ההחלטה: "שלוקחים את המספרים, מגיעים ל-27 אחוזי הפחתה, אנחנו חושבים שזה מהותי". אולם נציג אגף תקציבים, עמית גולדמן, ציין כי האגף לא היה מעורב בקביעת רף ה-130 דולר וכי עמדתם המקצועית נותרה בעינה, שמדובר בצעד שאינו אופטימלי למשק.

חברי הכנסת תקפו את המהלך בחריפות. ח"כ עודד פורר אמר: "יש פה אירוע של זילות הכנסת. לבוא בבוטות כזאת אל מול הכנסת, זה לבטל את מה שהכנסת קבעה כלאחר יד".

ח"כ נאור שירי הוסיף: "בעלי העסקים נאלצים לבוא לפה כל הזמן, בזמן שבחוץ הפריון יורד בעשרות אחוזים. השר יכול היה לנצל את המלחמה ולהקפיא את הצו הזה".

ח"כ אלי דלל אמר: "חודשיים נלחמנו בתקציב המדינה על כל שקל ופה יש פטור שגורע הכנסה של 2 מיליארד שקל ופוגע גם בעסקים וגם בתוצר. ממה אתם פוחדים באוצר? מה שקורה פה זה אגו ויהירות ופוליטיקה".

ח"כ ולדימיר בליאק הציע לשר האוצר שני פתרונות חלופיים להילחם ביוקר המחיה: "לסבסד את מכס הבלו כדי לפתור באופן זמני את עליית מחיר הדלק, או לקדם את מתווה הסיוע לפני פסח במקום להמתין עד מאי".

ח"כ אביחי בוארון אמר: "אני לא מבין את הרציונל הכלכלי של הפטור הזה. הצו הזה לא עושה טוב לא למיסים, לא לעסקים ולא לאנשים".

מילביצקי סיכם בתום הדיון: "מה שהתברר פה, מעל לכל ספק, הוא שביום אחד ברוטו שעבר בין ההחלטה המוחצת במליאה לבין החתימה על הצו החדש - לא התקיימו דיונים מקצועיים, לא נעשה שיח מקצועי אמיתי, אין נתונים כלכליים ואין עבודת מטה שיכולים להצדיק את הפער".

הוא הוסיף: "עמדתה החד-משמעית של הוועדה היא שמדובר במהלך רע ולא נכון, ושהצו של ה-130 דולר הוא לבוש חדש לאותו דבר בדיוק. קיבלתי הודעה מיו"ר הקואליציה שהוא מנסה להביא את שר האוצר לשיח. לכן, כוועדה, אנחנו קוראים לביטול הצו של ה-130 דולר. ניתן פרק זמן להגיע להסכמות, ואם לא - נעלה את זה שוב למליאת הכנסת".