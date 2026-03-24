בהלה נרשמה היום בבאר שבע לאחר שאישה החלה לצעוד ברחובות כשהיא אוחזת בסכינים שלופות בידיה.

על פי תיעוד מהזירה, האירוע התרחש במהלך אזעקה שנשמעה בעיר, כאשר החשודה אף שרה "עם ישראל חי" בעת שהניפה את הסכינים לעבר עוברי אורח.

חייל ואזרח שהבחינו במתרחש וזיהו את הסכנה המיידית, פעלו בנחישות והצליחו להשתלט על האישה בעזרת חגורה.

כוחות משטרה מתחנת באר שבע הגיעו לזירה זמן קצר לאחר מכן, השלימו את מעצרה של האישה והעבירו אותה להמשך חקירה.

מהמשטרה נמסר כי השוטרים פעלו במהירות עם הגעתם למקום. נסיבות האירוע נמצאות כעת בבדיקה, כאשר על פי החשד הראשוני מדובר באישה הסובלת ממצב נפשי מעורער.

גורמי הביטחון הדגישו כי אין חשד לרקע ביטחוני לאירוע, שגרם לחרדה רבה בקרב התושבים שהיו בקרבת מקום בזמן האזעקה. החשודה הועברה להמשך טיפול וחקירה בידי רשויות החוק.