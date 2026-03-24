שר החינוך יואב קיש הודיע בצהריים (יום ג') כי פרופ' אברהם (אבי) ריבקינד, כירורג בכיר במחלקה לכירורגיה כללית בהדסה עין כרם, יקבל ביום העצמאות פרס ישראל בתחום מפעל חיים - על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

פרופ' ריבקינד הקים את יחידת הטראומה הראשונה בישראל, בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ב-1992 וניהל את המחלקה לכירורגיה כללית וטראומה בבית החולים. לפני שלוש שנים השיא משואה בערב יום העצמאות ה-75 לישראל.

ועדת הפרס התכנסה בראשותה של מרים פרץ ובהשתתפות החברים משה אדרי, ד"ר יפעת בן חי-שגב, פרופ' חזי לוי ופרופ' מרים מרקוביץ ביטון.

המרכז הרפואי הדסה מסר שהוא "גאה ומתרגש לרגל הבחירה בפרופ' אבי ריבקינד לחתן פרס ישראל בתחום מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. פרופ' ריבקינד הוא מבכירי הכירורגים בישראל, מומחה ברפואת טראומה ומי שהקים את מרכז הטראומה הראשון במדינה - בהדסה עין כרם. לאורך שנות קריירה מפוארת הציל את חייהם של אלפי חולים ופצועים ובין היתר ניהל בהדסה, בה הוא פועל גם היום, את האגף הכירורגי ויחידת הטראומה. הנהלת המרכז הרפואי, חברי הדירקטוריון, ארגון נשות הדסה וצוותי הדסה בכל המחלקות, מוסרים ברכתם החמה ומתרגשים עם הבחירה הראויה והמכבדת".