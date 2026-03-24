עו"ד רועי כהן, נשיא ארגון העצמאים להב, התייחס בראיון לערוץ 7 למצבם של העצמאים והעסקים הקטנים מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", וטען כי המגזר נותר ללא מענה כלכלי. לדבריו, "מטוסי הקרב שוב בשמיים, אבל שוב פעם שכחו את המגזר הכלכלי".

כהן ציין כי הגיע לכנסת בשל היעדר מתווה פיצויים, ואמר כי אין כיום מנגנון שמספק תשובות לעצמאים ובעלי עסקים. "אין מתווה פיצויים מסודר, לא על לחיצת כפתור שנותן תשובות לציבור העצמאים - מה קורה עם העובדים, עם המלאים, עם השכירות ועם הארנונה", אמר.

לדבריו, המציאות הנוכחית יוצרת פער בין מגזרים שונים במשק. "יש עם אחד של שכירים במגזר הציבורי שקיבלו מענה, ולעומתם שכירים במגזר הפרטי שמופקרים לגורלם", טען, והוסיף כי מדובר במצב "לא נתפס" לאחר משברים קודמים.

כהן התריע מפני פגיעה מיידית בפרילנסרים ובענפים שלמים, בהם תיירות, תרבות והפקות. "יש עשרות אלפים או מאות אלפים של פרילנסרים שמטה לחמם נפגע ברגע אחד - אין תיירות, אין תרבות, אין אירועים, אין הפקות", אמר.

הוא הדגיש כי ללא הזרמת כספים מיידית, העצמאים ייאלצו להיכנס לחובות. "אין תזרים, ההוצאות ממשיכות - צריך לשלם ארנונה, הלוואות ומלאים, ולכן אין דרך אחרת אלא לקחת הלוואות", ציין.

עוד מתח כהן ביקורת על העיכוב בדיונים בכנסת, ואמר כי המענה צפוי להתעכב עד לאחר חג הפסח. "אנשים ייכנסו לחג באי ודאות, בלי כסף בחשבון", אמר, ותהה, "למה לעובדי המדינה המשכורת נכנסת בזמן, ולעומת זאת העובדים במגזר הפרטי נשארים בלי תשלומים".

בסיום דבריו תיאר את הפגיעה הצפויה במגוון מקצועות, ואמר כי "לפרילנסרים, לתאורן, לתקליטן, לסאונדמן, למאפרת - לא יהיה שקל אחד להניח על שולחן החג".

גורמים במשרד האוצר דוחים את האשמות ואומרים כי מתווה הפיצוי שהגישו לאישור הכנסת מעניק לעסקים ולשכירים רשת בטחון שעולה למדינה מליארדי שקלים. עם השלמת החקיקה בכנסת שכירים יוכלו לראות את תשלומי החל"ת מהביטוח הלאומי כמעט בתאריך הקבוע בו הם רואים משכורת מדי חודש. אנו פועלים כדי שגם בעלי העסקים יוכלו לקבל מקדמות.

עוד הוסיפו הגורמים כי משרד האוצר עובד מסביב לשעון על מנת לדייק את המתווים למשק והדברים נעשים במהירות. צריך לזכור שיש כאן מענה נפרד ומורכב לכל סקטור, ואנחנו מצליחים להביא פיצויים נרחבים לכלל הענפים כדי לייצר המשכיות עסקית ולסייע לאזרחים. הוכחנו בעבר כי הפעולות האלה יעילות ונעשות בצורה שמתאימה לשכירים, לעצמאים ולארגונים.