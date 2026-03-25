דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, זועק את זעקת המושבה בראיון לערוץ 7 כשברקע נשמעים הדי התפוצצויות.

"אין שגרה, זה לילות וימים ללא שינה, ללא חיים. במטולה אין התראות ולכן הירי בא במקביל לאזעקה. אנחנו גם שומעים היטב את הירי מישראל ללבנון".

במציאות שבה המרחב המוגן הפך לחדר השינה הקבוע, תושבי מטולה מנסים להיאחז בקרקע בכל כוחם. "התושבים נמצאים פה כל הזמן, בצמוד למרחבים מוגנים או בתוכם. אנחנו בכל ערב שולחים הודעה לתושבים וממליצים להם לישון בתוך המרחבים המוגנים ולא לצאת. אין פה שגרה סדורה, אנחנו חיים לפי מה שהצד השני עושה ולפי מה שצה"ל עושה".

אזולאי, שמוביל את המועצה באחת התקופות המורכבות בתולדותיה, חוזר אחורה אל ההחלטה לפנות את היישוב בתחילת המערכה. למרות שהצדיק את המהלך בשעתו יש לו ביקורת חריפה כעת. "זה היה דבר נכון לזמנו - אבל התרעתי אז שלעניות דעתי אחרי חודש-חודש וחצי, כשצה"ל התייצב באופן מלא, היה צריך להחזיר חלק נכבד מהתושבים חזרה ולא להשאיר אותם בחוץ. כנראה שלא היה להם מספיק אומץ כדי לממש את זה".

האיום המרכזי המרחף מעל המושבה, לשיטתו של אזולאי, הוא לאו דווקא הרקטות, אלא טילי הנ"ט המדויקים שגבו מחיר כבד לאורך חודשי הלחימה. "בשלב הזה חיזבאללה נמנע מלירות לבתים. זה האיום בעיניי המרכזי נכון להיום - ירי טילי נ"ט אל תוך בתים של תושבים - מה שלא היה בחרבות ברזל. אני מזכיר לכולם שרק במטולה נורו 460 טילי נ"ט לתוך בתים - עם פגיעות ישירות, שריפות והרס מטורף".

כדי להסיר את האיום הזה, אזולאי דורש מהדרג המדיני להפסיק להסתפק בהצהרות ולעבור למעשים. "כדי להסיר את האיום הזה צריך להגיע לטווחים של 18 קילומטר. אנחנו לא שם, אנחנו רחוקים משם. אני שומע לא מעט הצהרות של המנהיגים שלנו, ואני אומר - תרוצו לשם, תסגרו את האיום הזה. ככל שצה"ל ייכנס יותר עמוק, כך יהיה לנו יותר שניות התראה, וזה ייתן לנו עוד קצת אורך חיים".

הביקורת שלו על הנהגת המדינה נוקבת וחסרת פשרות. הוא רואה פער בלתי נסבל בין המילים הגבוהות בקריה בתל אביב לבין המציאות בשטח. "המנהיגים שלנו אלופים בהצהרות," הוא אומר בכאב. "היה גם שר ביטחון שאמר 'לא תישאר אבן על אבן בלבנון' - בינתיים אין לנו אבן על אבן אצלנו ולא בצד השני. לצערי אנחנו עוד פעם בסוג של רגע 'בוא נמתין', עוד מדיניות הכלה. הזוי לגמרי שבערוצים כתוב 'מלחמה עם איראן', כאילו אין מלחמה עם לבנון".

דרישתו המבצעית של ראש מועצת מטולה ברורה: שינוי תודעתי מוחלט. "אחרי השבעה לאוקטובר צריכה להיות פה אמירה מאוד ברורה של ממשלת ישראל, של צבא ההתקפה לישראל. צריך לשנות את השם שלו, לדעתי, מצבא ההגנה לצבא ההתקפה. אלו אותן אותיות על המדים. האמירות שלהם צריכות להיות ברורות לחלוטין: כל מי שיורה לשטחה של מדינת ישראל - דמו בראשו. אנחנו לא שם, אנחנו לא הפנמנו לצערי חלק נכבד מהשבעה לאוקטובר ואנחנו עוד פעם מדשדשים בבוץ הלבנוני".

עם זאת, אזולאי מבהיר כי אינו קורא להקמת רצועת ביטחון קבועה שתשאב את כוחות צה"ל לשנים ארוכות. "השוני הפעם שנכנסים באופן זמני, כדי לאפשר לממשלת לבנון לפעול אל מול חיזבאללה ולפרק אותו. ברגע שמפרקים אותו, אני הראשון שיגיד 'תצאו החוצה, תחזרו חזרה לשטחה של מדינת ישראל'".

אזולאי מספר על אירוע שהתרחש בשבת האחרונה, כאשר רקטה פגעה ישירות בבית ביישוב. "שתי משפחות שבאתי אליהן והצעתי להן 'רגע בואו תצאו לשבוע-שבועיים עד שיתקנו לכם את הבית', הן אמרו לי: 'לא, אנחנו נשארים פה. אנחנו רוצים רק שיתקנו לנו את החלונות, את הדלתות, אנחנו נשארים בתוך הבית, לא עוזבים את הבית'. אנשים כבר שבעו מהסיפור הזה של פינוי. הרוח כאן איתנה".

את הראיון הוא מסיים במשאלה אופטימית. "אנחנו ניתן את הזמן, אבל הפעם בלי סבבים יותר. אנחנו רוצים שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, כשהכוכבים עוד קצת יסתדרו, להגיע למרג' עיון ולשתות עם החברים שלנו הנוצרים בלבנון כוס קפה. הייתי שמח להגיע אליהם בדרכי שלום ולא מתוך מלחמה".