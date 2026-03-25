בשעת לילה מאוחרת, כשיישובי הבקעה והעמקים נמים את שנתם, גדוד "איתי" כבר היה עמוק בתוך השטח העוין.

המבצע הגדודי הראשון של היחידה החדשה, הפועלת תחת חטיבת הבקעה והעמקים (417), הוביל למעצרים, סיכול תשתיות טרור והפגנת נוכחות דומיננטית.

עבור מפקד הגדוד, סא"ל (במיל') ש', לא מדובר רק בעוד פעילות מבצעית, אלא במימוש של חזון שנולד מתוך השברים של השבעה באוקטובר.

"הגדוד הזה הוא פלא", פותח סא"ל ש' את דבריו בשיחה עם ערוץ 7. "זה פלא של הרבה אנשים ששמו את האצבעות שלהם, ביטלו את החיים שלהם במשך יותר משנה. הפלא הזה נוצר על ידי שלישה מאוד מאוד חזקה, שגייסה המון אנשים, שבנתה את הגדוד הזה יחד איתי ועם המפקדים".

אוגדה 96, ובתוכה חטיבות ה"בזק", הוקמה כחלק מלקחי השבעה באוקטובר. הרעיון המקורי היה לייצר כוח תגובה מהיר המבוסס על "בני המקום" - לוחמים המתגוררים בגזרה, מחזיקים את ציוד הלחימה בביתם ומסוגלים לקפוץ לזירה בתוך דקות.

מאז, התפתח המודל לאוגדת מילואים עוצמתית הכוללת 25 גדודים וחמש חטיבות, שתפקידן המרכזי הוא הגנה על הגבול המזרחי וסיכול חדירות וטרור ביו"ש ובבקעה.

סיפורו האישי של ש' שזור בסיפורה של האוגדה כולה. בשנת 2018 השתחרר מצה"ל אחרי 13 שנות שירות בתפקידי ליבה בחטיבת גבעתי. בשבעה באוקטובר הוא שהה בחו"ל בתפקיד ביטחוני בכיר בעולם התעופה.

"כשאתה רואה שכל החברים שלך נלחמים - חברים שנלחמתי איתם כתף אל כתף במשך תקופה ארוכה - וחלקם לצערנו נהרגו, אתה מוצא את עצמך יושב בחו"ל ומבין שמה שקורה במדינה שאתה כל כך אוהב ושמרת עליה כל כך הרבה שנים, הוא אירוע גדול שבו אתה חסר אונים", הוא משחזר.

ההחלטה לא איחרה לבוא. ש' החליט לקטוע את שליחותו ולחזור לישראל. רצה הגורל, ומי ששימש כמח"ט שלו בעבר בגבעתי, זיהה את הפוטנציאל. "הוא אמר לי: 'שמע, הגיע הזמן, תבוא להיות מג"ד אצלי בחטיבה'. כמובן שאמרתי כן והתחלנו לבנות את הגדוד הזה", מספר המג"ד.

תהליך ההקמה היה סיזיפי. הכל התחיל מקבוצה מצומצמת של 12 קצינים שנפגשו לראשונה באוקטובר 24'. "היינו קצינים מכל מיני מקומות - מג"ד, שלישה, סמג"ד. משם, שנה וחמישה חודשים אחרי, הגדוד הזה עומד על הרגליים עם פלוגות לוחמות, עם לוחמים שעברו אימון הקמה ומובילים פעילות מבצעית התקפית", אומר ש' בגאווה. "אלו אנשים שבאו מכל מקום בארץ, בגילים שונים, שעוזבים את החיים שלהם. לפעמים מדובר בכאלה שהיה להם פטור והחליטו להתגייס חזרה".

כיום, הגדוד משלב הגנה סטטית ב"קו המים" אל מול הגבול המזרחי עם פעילות התקפית יוזמת. "בלילה פשטנו על שני כפרים בגזרתנו על מנת לסכל טרור ולמנוע התפתחות של טרור", מספר ש' על אבן הדרך המשמעותית. "זו הייתה אבן דרך רצינית. פשטנו על מספר יעדים, ביצענו מעצרים וחיפושי אמל"ח בשיתוף פעולה עם יחידות מיוחדות. אני מאמין שעד סוף התעסוקה שלנו פה, יצטרפו לזה עוד ועוד אירועים של פעילות התקפית חוץ מפעילות הביטחון השוטף".

המעבר של לוחמי המילואים מחיי השגרה לפעילות לילה עצימה בלב כפרים עוינים אינו מובן מאליו. סא"ל ש' מדגיש כי הדריכות והדיוק בתכנון הם המפתח להצלחה, אך הרוח היא שמניעה את המכונה.

עבורו, הפיקוד על גדוד שהוקם מאפס הוא סגירת מעגל אישית ולאומית. "מעבר להתרגשות ומעבר לאירוע המבצעי שבו אתה צריך להיות חד ודרוך, יש כאן מימוש של הייעוד שלשמו הוקמנו", הוא מסכם.