יוזמתו של פרופ' משה כהן אליה - לבקש מנשיא ארצות הברית לטפל עבורנו ב"צרת הבג"ץ" - היא טעות פטלית.

עירוב אומות העולם בסכסוך יהודי פנימי מעולם לא הביא ברכה. לא בימי הורקנוס ואריסטובלוס, לא בימי המאבק על החסידות במזרח אירופה ולא בימי ה"סזון". ריב אחים צריך להיפתר בין אחים, ולא בסיוע שלטונות זרים, אוהדים ככל שיהיו.

אל לנו למדוד מה לגיטימי לפי אמות המידה של השמאל הקיצוני. העובדה שישנם גורמים העוסקים בתפירת תיקים, בגיוס עדי מדינה בעינויים, בבימוי סרטונים בשדה תימן ובשימוש בשיטות פסולות אחרות, אינה מקנה לנו לגיטימציה לנהוג כמותם. אני אקרע קריעה אם ביום שבו הרוב הלאומי ישלוט במערכות האכיפה, הן יאמצו את אותן שיטות "סזון" שמאלניות המוקעות על ידינו כיום.

בנוסף, מי שסבור שסנקציות כאלו ואחרות ירתיעו את גלי בהרב-מיארה, את יצחק עמית או את עמיתיהם - פשוט טועה. מדובר באנשים בעלי עקרונות ועזי מצח; המחשבה שצעדים כאלו יכניעו אותם חוטאת בזלזול ביריב. גם אם ייחסמו חשבונות הבנק שלהם, יימצאו מספיק גורמים בתוך ה"דיפ-סטייט" שיסייעו להם. כל שנותר להם יהיה להמתין לעליית נשיא פרוגרסיבי בארה"ב, שיסיר את הסנקציות בהינף יד - בדיוק כפי שביטל הנשיא טראמפ את הסנקציות שהטיל ביידן על אנשי ימין.

שימוש ימני ב"נשק יום הדין" הזה יעניק לגיטימציה מחודשת לארגוני הלשנה כדוגמת "בצלם" להמשיך להזין את העולם בעלילות דם. אנחנו נשלם על כך את מלוא המחיר, כפי ששילמנו על עצם "בדיקת האופציה" להקמת ממשלה עם מנסור עבאס.

אני תמה על אנשים חכמים ומוערכים כפרופ' כהן אליה, עו"ד זיו מאור ותמיר דורטל (מפודקאסט "על המשמעות"), שאינם מבינים את המשמעות של מהלך מסוכן זה, שיהפוך מהר מאוד ל"שער עצמי" מהדהד.

אז מה כן צריך לעשות? להוציא את הידיים מהכיסים ולהתחיל לעבוד. עלינו להחתים רוב יהודי מוצק של בעלי זכות בחירה על "עצומת המיליונים", המביעה חוסר אמון בשופט יצחק עמית וביועצת המשפטית לממשלה.

למרות קיומם של יועצי תקשורת ומומחים, אני הקטן מבקש להציע נוסח:

"אנו, אזרחי ישראל, מודיעים בזאת כי אין לנו אמון בשופט יצחק עמית, הממנה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, ולא בפסקי הדין היוצאים תחת ידו. אין לנו אמון בהרכבי השופטים שהוא 'מהנדס' כדי להשיג את התוצאה הרצויה עבורו. אנו קוראים לממשלה להעבירו מתפקידו בהקדם.

כמו כן, אין לנו אמון ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. מגמתה של הגברת מיארה היא לתקוע מקלות בגלגלי הממשלה, תוך שימוש באמצעים פסולים: בידוי מניעות משפטיות, סיכול מינויים ראויים והתערבות חסרת סמכות בהרכב הממשלה בניגוד לחוק ובניגוד עניינים מובהק. אנו קוראים לממשלה להעבירה מתפקידה בהקדם".

על העצומה הזו צריכים לחתום כל מי שזהותו יהודית - חרדים, דתיים וציונים כאחד. עצומה כזו תעניק כוח לממשלה ולכנסת לשמור על סמכותן ולפעול על פי החוק ככתבו וכלשונו, גם אם בג"ץ ינסה לפסול או לפרש אותו בניגוד לכוונת המחוקק.

למהלך כזה דרוש קמפיין הסברה מושקע, הצגת עובדות מוצקות ועבודה של אלפי מתנדבים שיעברו מדלת לדלת. תנועות כמו "אם תרצו", פורום הגבורה, פורום תקווה ו"בוחרים בחיים" מסוגלות להניע תהליך כזה.

השינוי במערכת המשפט הוא משימה לאומית וצורך קיומי. אל לנו לחפש גורמים זרים שיעשו את העבודה במקומנו.