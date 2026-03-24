אילוסטרציה של מפעל ייצור חומרי הנפץ דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (שלישי) פרטים חדשים על פעילות חיל האוויר בשמי איראן במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

במהלך היום השלימו מטוסי הקרב, בהכוונת אמ"ן, גל תקיפות נרחב לעבר מוקדי הייצור האסטרטגיים של משטר הטרור באזור איספהאן.

גולת הכותרת של הפעילות היא השמדתו של מפעל ייצור חומרי הנפץ המרכזי והחשוב ביותר באיראן. באתר זה פיתח וייצר המשטר חומרי נפץ עבור מגוון רחב של אמצעי לחימה.

מדובר באתר שהותקף בעבר במסגרת מבצע "עם כלביא", ובחודשים האחרונים זוהתה על ידי המודיעין הישראלי פעילות נמרצת של המשטר לשיקומו - פעילות שנקטעה היום.

בנוסף להשמדת המפעל, חיל האוויר תקף עשרות מטרות נוספות ברחבי איראן באמצעות יותר מ-120 חימושים מדויקים.

בין היעדים שהותקפו: אתרי שיגור של טילים בליסטיים, מתקני ייצור של אמצעי לחימה מתקדמים ומערכות הגנה אווירית של המשטר האיראני.

"צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", נמסר.