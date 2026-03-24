ח"כ אביחי בוארון מהליכוד תקף במליאת הכנסת את השמאל והזהיר מפני השלכות ביטחוניות של היעדר התיישבות ביהודה ושומרון.

לדבריו, "אם לא תהיה התיישבות ביו"ש השביעי באוקטובר הבא יהיה במרכז הארץ". הוא הוסיף כי קיימות סכנות יומיומיות כלפי תושבי האזור.

בוארון ציין כי "רק השבוע פרסם ארגון רגבים דו"ח שמלמד על 60 אלף לוחמים המאומנים בפלישה ותקיפה על ידי הרשות הפלסטינית". לדבריו, תושבי יהודה ושומרון "נמצאים שם יום יום שעה שעה ועומדים בגבורה מול כל האתגרים והסכנות".

עוד אמר כי ההתיישבות מהווה מרכיב מרכזי בביטחון המדינה, וטען כי "התיישבות חזקה ברצועת עזה לא הייתה מאפשרת את מתקפת ה-7.10". לדבריו, תושבי יהודה ושומרון מונעים בגופם תרחישים דומים במרכז הארץ.

בהמשך התייחס בוארון לחקיקה שהתקדמה בכנסת, וציין כי "העברנו אתמול את חוק הטבות המס לתושבי יו"ש בקריאה ראשונה במליאה למרות הצעקות של השמאל". לדבריו, מדובר במהלך בעל חשיבות לאומית רחבה.

על פי דבריו, החוק צפוי להעניק הטבות מס בשיעור של 7%-12% לתושבי יהודה ושומרון. הוא הוסיף כי מטרת המהלך היא לעודד זוגות צעירים להגיע ולהתגורר באזור ולחזק את ההתיישבות.