משרד המורשת פרסם היום (ג') את מבחני התמיכה לרשויות מקומיות ותאגידים עירוניים בתחום הנחלת המורשת לשנת 2026.

התקציב החדש נועד לסייע לרשויות המקומיות לחזק את ההיכרות של הציבור עם מורשת ישראל, ולעודד חשיפה והנגשה של נכסי המורשת הלאומית, המוחשית והבלתי מוחשית, לקהלים מגוונים ברחבי הארץ.

ההערכה היא שעם אישור תקציב המדינה לשנת 2026 שצפוי לעבור בשבוע הבא בכנסת, יעמוד תקציב תקנת התמיכה לרשויות מקומיות על כ-10 מיליון ש"ח.

עיקרי מבחני התמיכה ופרטים טכניים:

במסגרת המבחנים לשנת 2026, הרשויות יוכלו לקבל תמיכה עבור מגוון רחב של פעילויות הפתוחות לציבור הרחב, ובהן: קיום ימי עיון, כנסים והרצאות בתחומי ההיסטוריה וההתיישבות של עם ישראל בארצו. הפקת סיורים מקומיים וסיורי חוץ לאתרי מורשת והיסטוריה. "אימוץ אתר" - פרויקטים קהילתיים לשימור, טיפוח ופעילות חינוכית סביב אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים בשטח הרשות. קיום אירועי שיא במעגל השנה (כגון שבוע הלאום, יום ירושלים, ושבוע המורשת בחנוכה) והפקת "חגיגות מורשת" אזוריות.

חלוקת התקציב תיעשה על פי עקרונות של שוויון וסבירות. הניקוד לכל רשות ייקבע בהתאם למדד החברתי-כלכלי או למדד הפריפריאליות שלה (הגבוה מבין השניים), וישוקלל עם מקדם לפי גודל האוכלוסייה ברשות. כדי להבטיח פעילות משמעותית, סכום התמיכה המינימלי לרשות שתימצא זכאית יעמוד על 15,000 ש"ח , ושיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 75% מההוצאות בפועל בעבור כלל הפעילות הנתמכת.

שר המורשת, חה"כ עמיחי אליהו: "מורשת ישראל היא העוגן המחבר אותנו לארצנו ולשורשינו. הגידול הדרמטי הצפוי בתקציב ומבחני התמיכה החדשים יאפשרו לכל רשות מקומית, מהפריפריה ועד המרכז, להביא את סיפורה של המורשת הלאומית לכל בית בישראל בדרכים חווייתיות וחדשניות. אנו קוראים לרשויות המקומיות להצטרף אלינו, להגיש את תוכניותיהן, ולהפוך את מורשת ישראל לחלק חי, פועם ובלתי נפרד מחיי הקהילה".

מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, הוסיף "משרד המורשת רואה בשלטון המקומי שותף טבעי ומרכזי בהנחלת המורשת לציבור. הגידול המשמעותי המתוכנן בתקציב לשנה הקרובה מחייב אותנו לסטנדרט גבוה. בנינו את מבחני התמיכה לשנת 2026 כך שיתמרצו עבודה מקצועית ומוסדרת. אנו דורשים מהרשויות למנות רכז מורשת ייעודי ולהציג תוכנית עבודה שנתית מפורטת, כדי להבטיח שהתקציבים יגיעו לשטח וייצרו אירועי תוכן איכותיים ומשמעותיים עבור כלל התושבים".

על מנת לעמוד בתנאי הסף להגשה, על הרשויות למנות בעל תפקיד שירכז את תחום הפעילות הנתמך , ולהגיש תוכנית עבודה שנתית מוסדרת אך ורק על גבי קובץ האקסל המצורף לפרסום ההזמנה. הפעילות שעבורה מבוקשת ההקצאה חייבת להיות א-פורמלית ואינה יכולה להיות חלק מתוכנית לימודים רשמית.