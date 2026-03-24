תיעוד וקולות קשר מתקיפת משגר דובר צה"ל

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, נשא הערב (שלישי) הצהרה שבה חשף את הישגי מבצע "שאגת הארי" נגד מערך הטילים הבליסטיים של איראן.

במוקד ההצהרה עמדה סגירת מעגל מבצעית: חיל האוויר איתר וחיסל על אדמת איראן את חוליית המחבלים שביצעה את הירי לעבר העיר ערד במוצאי שבת האחרון.

לפי הנתונים שנחשפו, חיל האוויר ביצע עד כה למעלה מ-600 מטסי תקיפה ממוקדים שנועדו לצוד משגרים, להשמיד אתרי ייצור ולחסל פעילים מרכזיים במערך האש של משמרות המהפכה.

צה"ל אף פרסם תיעוד וקולות קשר מתקיפת משגר טעון ומוכן לירי שהושמד במהלך הלילה האחרון, רגע לפני שיגורו.

בנוסף להישגים הפיזיים, באגף המודיעין (אמ"ן) מזהים שחיקה תודעתית עמוקה בתוך יחידות הטילים הבליסטיים. על בסיס הצלבת מקורות מגוונים, כולל כאלו מתוך איראן עצמה, מדווח צה"ל על מורל ירוד, נפקדות ופחד בקרב החיילים האיראנים.

המאמץ המשותף של אמ"ן, אגף המבצעים וחיל האוויר נועד לערער את יסודות משטר הטרור ולשלול ממנו את יכולת האיום על העורף הישראלי.

כלי טיס של חיל האוויר ממשיכים לפעול מעל איראן מסביב לשעון כדי לזהות ולתקוף משגרים בזמן אמת. צה"ל מבהיר כי הפגיעה במערך הטילים הבליסטיים היא מרכיב אסטרטגי במערכה הכוללת נגד השלוחות והמרכז של משטר הטרור האיראני.