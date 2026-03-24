סדרת הקלטות שפורסמה הערב (שלישי) ב"חדשות 12" על ידי העיתונאי עמית סגל, חושפת אמירות חסרות תקדים בחומרתן של זיו אגמון, המשמש כממלא מקום ראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אגמון נשמע כשהוא תוקף בחריפות גזענית את מצביעי וחברי הכנסת של הליכוד, מזלזל בשרים ובבני משפחת נתניהו, וקובע כי כהונת ראש הממשלה חייבת להסתיים.

בהקלטות נשמע אגמון מתבטא באופן פוגעני כלפי יוצאי עדות המזרח: "עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". הוא לא עצר שם ותקף אישית חברי כנסת ממפלגתו: "ואטורי זה בבון, רביבו מרוקאי מפגר. אלי דלל כלומניק. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".

אגמון לא חסך בביקורת גם מראש הממשלה עצמו: "ביבי סיים. השאלה אם תישאר מדינה. הוא חייב ללכת הביתה... מדינה גמורה".

הוא אף התייחס לבנו של רה"מ, יאיר נתניהו: "יאיר הגיע למשרד החוץ והכריח את אלי כהן להוציא לו דרכון דיפלומטי, למרות שאין לזה שום הצדקה". גם על רעיית רה"מ אמר: "חברות הכנסת הטיפשות מבינות מול שרה שרק חנופה עובדת".

על מפלגת ש"ס הוא אמר: "ש"ס - רק לקחת כסף הם יודעים המפלגה הזאת".

הדברים עוררו סערה מיידית במערכת הפוליטית וברשתות החברתיות, לאור תפקידו המרכזי של אגמון בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) מיהר להגיב לממצאים ומסר: "ככל שהדברים אכן נאמרו - אני מגנה בשאט נפש את דבריו של זיו אגמון. הוא לא יכול להישאר בתפקידו עוד יום אחד".

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ אליהו רביבו, הגיב להקלטות: "יש רגעים שבהם המסכה נופלת ונחשפת האמת המכוערת". לדבריו, "מי שמדבר ככה על בני עדות המזרח, על מרוקאים, לא 'מעד בלשונו' - הוא פשוט אמר בקול את מה שהוא חושב בלב".

עוד הוסיף רביבו כי "אי אפשר למרוח את זה עם ג’וב נוח באמירויות, או סידור שקט בקרן כזו או אחרת", והדגיש: "אדם כזה לא ראוי לשרת את הציבור בשום מקום אפילו לא עוד דקה אחת, כל מי שיבחר להשאיר אותו בסביבתו או כשלוחו חושב כמותו".

ח"כ דן אילוז תקף וקרא לפטרו באופן מיידי. "יהדות מרוקו היא תפארת של מסורת ועוצמה. אנחנו לא נפגעים מאנשים שמנותקים מהעם, אנחנו פשוט בזים להם", אמר.

לדבריו, "הליכוד ההיסטורי קם בדיוק כדי להילחם בהתנשאות החשוכה הזו. לא נלך בדרך של מפא"י, ואסור בשום אופן שנסבול בליכוד אמירות שמזכירות את סגנונו של אהוד ברק". עוד הוסיף כי "קולות כאלה בלשכת רה"מ הם תמרור אזהרה אדום", ודרש: "מי ששכח מה הליכוד אמור להיות, לא יכול להישאר בתפקידו דקה נוספת".

מש"ס נמסר: "אנו נמצאים בשעת מלחמה ולכן נימנע מהתנצחויות, למרות הדברים החמורים והגזעניים המיוחסים לו. אנו משוכנעים כי הדברים אינם משקפים את עמדת ראש הממשלה, ומצפים כי הנושא יטופל על ידו בהתאם".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל') יאיר גולן, תקף בחריפות את ראש הממשלה וטען כי "אמירות דוחות ומקוממות" יוצאות מלשכתו, והוסיף כי נתניהו "מקיף עצמו בגזענים, פושעים ואנשים שפלים".

חשיפת ההקלטות מגיעה בעיתוי רגיש עבור אגמון. הוא צפוי לסיים את תפקידו הנוכחי בקרוב, ולאחרונה אף הוזכר שמו כמועמד מוביל לתפקיד שגריר ישראל באיחוד האמירויות, במקומו של יוסי שלי. כעת נראה כי מינויו לתפקיד דיפלומטי בכיר יעמוד בסימן שאלה גדול נוכח האמירות שנחשפו.