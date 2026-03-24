בבית ההוראה הכללי ירושלים, בראשות הרב בן ציון הכהן קוק, מגדולי הפוסקים, נערכים השנה לעומס חסר תקדים על השרתים במכירת החמץ המהודרת אונליין.

הרקע: המצב הביטחוני וחששם של רבבות, בפרט תושבי הצפון, לצאת מהבתים. בבית ההוראה מפצירים: "אל תחכו לרגע האחרון".

כשירות מיוחד לציבור, וכמיטב המסורת, אנו מגישים את טופס מכירת החמץ המהודר והעדכני לשנת תשפ"ו.

מאות אלפי יהודים מהארץ ומהתפוצות, בהם גולשים רבים של ערוץ 7, הצטרפו בשנים האחרונות למכירת החמץ של תחת פיקוחו והנחיותיו של הרב קוק.

בשל המצב המיוחד השנה, קיים צפי לעומסים כבדים במיוחד על מערכות הרישום. בבית ההוראה מזכירים כי בשנים עברו קרסו השרתים בשעות השיא, וממליצים להקדים את המכירה כבר עתה כדי להבטיח את תוקף המכירה בנחת.

הפסק ההלכתי: מכירה לכתחילה

בפסק הלכה מנומק, קבע הרב קוק כי מכירת חמץ באמצעות המחשב נחשבת למכירה לכתחילה: "צורך בקניין סודר, כמבואר ברמב"ם (מכירה ה, יא-יב) שהרשאה אינה צריכה קניין, כיוון שידוע שגומר ומוכר בלב שלם. וכן שמעתי ממורי ורבי מרן הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל". עוד הוסיף הרב כי "משלוח טופס במחשב הרי הוא כחתימה לכל דבר ועניין".

עם זאת, מדגיש הרב כי יש לוודא שהמכירה מתבצעת באמצעות רבנים מוסמכים אל מול נכרי המבין את מהות העסקה. כמו כן, יש להקפיד כי החמץ הנמכר יונח בתוך ארון סגור ומסומן שאינו נגיש בקלות במהלך החג.

מועדי המכירה בפועל

מכירת החמץ לנכרי תתקיים בבית הרב קוק במספר סבבים:

סבב א': יום שלישי, י"ג בניסן, בשעות אחר הצהריים.

סבב ב': יום רביעי, ערב פסח י"ד בניסן, בשעות הבוקר.

מכירה שלישית: תתקיים מאוחר יותר עבור המאחרים באונס, אך לכתחילה מנהג ישראל להקפיד על המכירה עוד קודם זמן ביעור חמץ.