שוטרי מרחב יהודה במחוז ש"י במשטרה, עצרו לחקירה אנרכיסטית זרה שידתה אבנים לעבר רועה צאן יהודי וכבשיו, סמוך ליישוב עשהאל שבדרום הר חברון.

בתום החקירה, הועברו חומרי החקירה והאנרכיסטית לידי רשות האוכלוסין וההגירה לטובת שימוע לפני גירושה ממדינת ישראל, זאת כחלק משיתופי פעולה ומאמץ לסיכול פעילות פרובוקטיבית הכוללת חיכוכים והפרות סדר במקומות השונים ברחבי יו"ש, מקרים המהווים פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל.

המשטרה מסרה בתגובה: "משטרת ישראל במחוז ש"י, תמשיך להפעיל את כלל סמכויותיה תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים ורשויות אכיפת החוק, זאת על מנת לסכל ולמנוע מקרי חיכוך ואלימות המתרחשים לא אחת תוך הסתה והתססה, ומהווים קרקע פוריה לאירועי הפרות סדר, מעצרם ומיצוי הדין עם מעורבים בכך".

בלשכת בן גביר אמרו הערב כי "כאשר מתקבלים דיווחים שאנרכיסטים תוקפים רועי צאן - המשטרה פועלת, ומהירות רבה. זאת, הודות יד הקשה שמוביל מפקד המחוז, ניצב משה פינצ'י".

לדברי לשכת בן גביר: "אין סובלנות נגד כל מי שעושה יד ביד עם הגרועים באוייבינו וכל מטרתו זה לפגוע, לחבל ולהרוס את ההתיישבות ביהודה ושומרון".