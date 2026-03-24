הממשלה אישרה הערב (שלישי) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, להקמת צוות בין-משרדי לבחינת זירוז הליך הקמתם של יישובים חדשים במדינת ישראל.

ההחלטה התקבלה לאחר שזוהה כי ריבוי הגורמים המעורבים בתהליך גורם לעיכובים קיצוניים, כאשר בפועל חולפות בין 15 ל-20 שנה מרגע החלטת הממשלה ועד להקמת היישוב בשטח.

בראש הצוות תעמוד מ"מ מנכ"לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ, ויהיו שותפים בו מנכ"לי משרדי ההתיישבות, הפנים, הבינוי והשיכון, לצד ראשי מנהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ונציגים בכירים ממשרד האוצר ומהייעוץ המשפטי לממשלה.

הצוות נדרש לגבש המלצות להסרת חסמים וייעול התהליכים ולהגישן לממשלה בתוך 90 יום. יצוין כי הייעוץ המשפטי לממשלה שותף למהלך מתוך הבנה כי יש צורך דחוף בפישוט ההליכים הבירוקרטיים.

יצויין כי עבודת הצוות לא תעכב החלטות ממשלה על הקמת יישובים חדשים לפי ההליך הקיים כיום. כמו כן, נקבע במפורש כי הצוות לא יעסוק ביישובים בתחומי יהודה ושומרון, שם הליכי התכנון והקמת היישובים מתבצעים תחת סמכות ומנגנונים שונים.