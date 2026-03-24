ישיבת "הממשלה הפלסטינית" בראשות ראש הממשלה מוחמד מוסטפא עסקה בקידום קמפיין הסברה נגד ישראל, במטרה להגביר לחץ בינלאומי עליה בטענה ל"פשעים" שמבצעים ישראלים ותושבים יהודים ביהודה ושומרון.

במהלך הישיבה טען מוסטפא כי בימים האחרונים אירעו אירועים במספר כפרים במחוזות שכם, רמאללה, חברון ובית לחם, שבהם, לטענתו, נפצעו תושבים ונגרם נזק לרכוש. הממשלה הפלסטינית קראה לקהילה הבינלאומית לנקוט צעדים נגד ישראל והנחתה את משרד החוץ שלה להגביר פעילות דיפלומטית מול מדינות וארגונים בינלאומיים.

בתוך כך, דווח בעיתון "ישראל היום" על שיחה בין סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס לראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא אלימות מתיישבים, אולם לשכת ואנס הכחישה את הדיווח ומסרה כי השיחה עסקה אך ורק במערכה מול איראן.