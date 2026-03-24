נאומה של שרה נתניהו דוברות

רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, השתתפה באירוע נשות מנהיגים מרחבי העולם בוושינגטון, בהזמנת רעיית נשיא ארצות הברית מלאניה טראמפ, ונשאה דברים שעסקו באחריות כלפי ילדים בעידן הדיגיטלי.

בדבריה הביעה הערכה למלאניה טראמפ על מנהיגותה ועל הבחירה להתמקד בעתיד הילדים. "אני מבקשת להביע את הערכתי אלייך - הגברת הראשונה מלאניה, על מנהיגותך, על חזונך ועל החלטתך להתמקד לא רק בדור העתיד של אמריקה, אלא גם בעתידם של ילדים ברחבי העולם", אמרה.

נתניהו ציינה כי המפגש מבטא נקיטת עמדה מוסרית ומחויבות לילדים, לצד ההכרה בכך שהטכנולוגיה מביאה יתרונות לצד אתגרים. היא הדגישה את ניסיונה המקצועי כפסיכולוגית ילדים בירושלים, ואת עבודתה עם ילדים ובני נוער בתקופות של חרדה ומתח, במיוחד בימי מלחמה. "יום אחר יום, אני מקשיבה לפחדים שלהם, להתלבטויות שלהם, לשתיקות שלהם וגם לחלומות שלהם", אמרה.

לדבריה, כל ילד זקוק לדמות שתראה אותו ותעניק לו כלים להתפתחות, כאשר חלק מהכלים כיום הם דיגיטליים. היא הוסיפה כי הטכנולוגיה יכולה גם לקרב וגם להרחיק, אך בשימוש נכון היא מאפשרת לצמצם פערים ולזהות קשיים מוקדם. "כאשר משתמשים בה נכון, היא יכולה לצמצם פערים, לזהות מוקדם קשיים, ולהעניק לילדים כלים חדשים של שפה, ידע, ביטחון ויצירתיות", ציינה.

בהמשך הדגישה כי ילדים זקוקים להכוונה והגנה בעולם המקוון, ואינם יכולים לנווט בו לבדם. "ילדים אינם יכולים לנווט לבדם בעולם דיגיטלי. הם זקוקים להגנה, להכוונה, ולמבוגר אחראי שיבטיח שהמרחב המקוון יהיה חיובי, ערכי, וחינוכי", אמרה.

נתניהו שיתפה גם מניסיונה האישי כאם, וציינה כי ילדיה חוו פגיעות בשל היותם ילדיו של ראש הממשלה. היא קראה לגינוי התקפות על ילדים בכל מסגרת, והדגישה את חשיבות שיתוף הפעולה בין מדינות ונשים מנהיגות למען עתיד הילדים. בסיום הודתה למלאניה טראמפ על היוזמה ואמרה כי המאמץ המשותף יסייע לילדים ללמוד, לגדול ולשגשג בבטחה.