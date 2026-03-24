נשארה על המפה. מול אלופת אירופה המכהנת, מוליכת טבלת היורוליג וכשהיא רחוקה מהבית בשל המלחמה מול איראן, הוכיחה הערב (שלישי) מכבי ת"א כי אסור להספיד אותה העונה וגם המלחמה לא תעצור אותה.

אחרי שניצחה את וילרבאן הצרפתית בתום דרמה גדולה בשבוע שעבר, הערב "אירחה" מכבי באולמה הזמני בבלגרד את קבוצת הכוכבים של פנרבחצ'ה הטורקית והציגה את אחד ממשחקיה הטובים העונה.

מכבי הגיעה למשחק הערב עם מאזן של 16:15 וכשהיא מדורגת במקום ה-13 בטבלת היורוליג, כשהיא יודעת כי כל הפסד עשוי להיות כזה שיכריע את גורלה העונה במסגרת האירופית.

וכך אכן היה.

מכבי הובילה לכל אורך הערב, ועל אף שפנרבחצ'ה נחשבת לקבוצת ההגנה הטובה ביורוליג, כשהיא תופסת בבטחה את המקום הראשון בטבלה, שחקני מכבי הציגו משחק התקפי מרשים כזה ששלח אותה להפסקת המחצית עם יתרון בן 14 נקודות, 43:57.

במחצית השניה התעוררו שחקני פנרחבצ'ה ורבע שלישי נוראי של מכבי צימק כמעט את ההפרש כולו, אך בכל פעם היה שם שחקן אחר של מכבי שהצליח לשמור על היתרון הזעיר - פעם היו אלו שלשות של בלאט וסורקין, פעם גור לביא עם חטיפות ופעם קלארק עם חדירות.

זה נגמר עם 89:94 למכבי שמנצחת את אלופת אירופה ומוליכת טבלת היורוליג, ובעיקר משאירה את חלום ההעפלה לשלב הבא בחיים.