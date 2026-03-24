סרטון שהעלה היום (שלישי) ערוץ 7 לחשבון הטיקטוק שלו, מסביר את הטלטלה הכלכלית-מדינית שאירעה בעקבות פוסט אחד של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

לפי ההסבר, הודעתו של טראמפ אמש ברשת החברתית שלו, Truth Social, הצליחה להרגיע את שווקי האנרגיה העולמיים.

טראמפ הודיע בפוסט על דחיית התקיפה המתוכננת נגד תחנות כוח ותשתיות נפט באיראן, ובכך ביטל למעשה אולטימטום חריף שהציב קודם לכן.

הוא הוסיף כי "מתקיימות שיחות טובות" בין וושינגטון לטהרן, אמירה ששידרה לשווקים כי הסלמה אזורית רחבה אינה עומדת להתרחש בטווח הזמן המיידי.

התגובה בשווקים הייתה מהירה ועוצמתית: מחירי הנפט, שזינקו קודם לכן בשל החשש מפגיעה באספקה האיראנית, רשמו ירידה חדה מיד לאחר הפרסום.