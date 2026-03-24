משרד הבריאות וחברת "פ.ל. דגים" הודיעו הערב (שלישי) על ריקול נרחב לסדרת מוצרי סלמון מעושן וגרבלקס, לאחר שבבדיקה שנערכה על ידי שירות המזון נמצא החיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר סלמון גרבלקס בעישון קר.

בעקבות הממצא, החליטה החברה להוריד מהמדפים את המוצר הנגוע ומוצרים נוספים שיוצרו בקו הייצור מחשש לזיהום דומה.

בין המוצרים שנכללים באזהרה: סלמון פרוס בסגנון גרבלקס (100 גרם, ברקוד 7290016217988, תאריכי ייצור 08/03/2026 ותפוגה 17/04/2026), סלמון מעושן פרוס (100 גרם, ברקוד 7290016314847, תאריכי ייצור 10/03/2026 ו-13/03/2026) וסלמון בעישון מסורתי מיוחד (200 גרם, ברקוד 72900003648924, תאריך ייצור 06/03/2026).

במשרד הבריאות מזהירים כי חיידק הליסטריה עלול לגרום למחלה באוכלוסיות בסיכון, בהן קשישים ואנשים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת. בקרב נשים הרות, החיידק עלול לגרום לפגיעה בעובר ואף להפלה.

צרכנים שברשותם המוצרים המפורטים מתבקשים שלא לצרוך אותם ולהחזירם לנקודות המכירה. חברת "פ.ל. דגים" מסרה כי היא פועלת בתיאום מלא עם משרד הבריאות לאיסוף המוצרים ומתנצלת בפני לקוחותיה על התקלה.

צילום: משרד הבריאות

