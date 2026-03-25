רגע של תושייה יוצאת דופן ונס גלוי התרחש השבוע בבית משפחת לוי, כאשר אביאל הקטן, ילד בן 8 בלבד, הפך למושיע של אמו.

בראיון משותף ומרגש באולפן i24NEWS, שחזרו השניים את הלילה הדרמטי שהסתיים בנס.

האירוע החל סמוך לשעה 4 לפנות בוקר. יעל, האם, חוותה התקף חרדה עוצמתי שהלך והחמיר. "קמתי והרגשתי שמתפרץ לי התקף חרדה כנראה מתמשך ששמרתי ולא הצלחתי לשלוט בו", שיתפה.

"פשוט איבדתי את היכולת לשלוט בזה. ניסיתי לחזור לעצמי, ניסיתי לנשום, אבל הלחץ שאני לא מצליחה לשלוט על זה גבר על זה".

באותם רגעים קריטיים, בנה אביאל התעורר באורח פלאי. למרות גילו הצעיר והסיטואציה המבהילה, אביאל פעל במהירות, לקח את הטלפון והתקשר בשיחת וידאו לאביו, וזה הזעיק מיד את כוחות ההצלה.

יעל תיארה את התחושות שליוו אותה ברגעי איבוד ההכרה: "באותו רגע שזה קרה, אמרתי בלב שלי, זה או שאני מצליחה לחזור לעצמי, או שיקרה איזה שהוא נס, אבל בראש שלי אמרתי, אני יודעת שאלוקים לא משאיר אף אחד לבד, הוא ישלח מישהו כדי לעזור לי".