צוקרברג ישלם? חבר מושבעים בניו מקסיקו קיבל תביעה שהגיש התובע הכללי של המדינה, בטענה כי חברת "מטא הטעתה את הצרכנים וגרמה להם להאמין כי הרשתות החברתיות שהיא מפעילה בטוחות עבור ילדים, כאשר בפועל היא אפשרה פגיעה ואף ניצול מיני של ילדים".

זו הפעם הראשונה שחבר מושבעים מרשיע את "מטא" בפגיעה מכוונת בילדים והטעיית הציבור בנוגע לרמת הבטיחות של הרשתות החברתיות שלה.

התובע הכללי של ניו מקסיקו, ראול טורז, הגיש את התביעה לבית המשפט בדצמבר 2023, בעקבות חקירה של ה"גרדיאן" הבריטי שחשפה כי פייסבוק ואינסטגרם הפכו לפלטפורמה בה התנהל סחר בילדים, כולל עבור ניצול מיני.

לאחר הפסיקה אמר טורז כי "פסק הדין של חבר המושבעים הוא ניצחון היסטורי עבור כל ילד ומשפחה ששילמו את המחיר על בחירתה של מטא להעדיף רווחים על פני בטיחות הילדים. מנהלי מטא ידעו שמוצריהם פוגעים בילדים, התעלמו מאזהרות של עובדיהם, ושיקרו לציבור לגבי מה שידעו.

היום הצטרף חבר המושבעים למשפחות, מחנכים ומומחי בטיחות ילדים באומרו שמספיק זה מספיק". חבר המושבעים הורה ל"מטא" לשלם את הקנס המקסימלי על פי החוק המקומי, העומד על סך של 5,000 דולר לכל הפרה. בסך כולל יעמוד הקנס על 375 מיליון דולר, בגין הפרת חוקי הגנת הצרכן של ניו מקסיקו.