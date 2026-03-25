מזג האוויר הסוער צפוי להימשך גם היום עם גשם, סופות רעמים וברד הצפויים לרדת ברוב אזורי הארץ, לצד שלג בחרמון. מחר, חמישי, הטמפרטורות יוסיפו לרדת וייעשה קר מהרגיל לעונה, הגשם ימשיך לרדת אך ייחלש לקראת הערב. מחרתיים, שישי, הגשם ייפסק בשעות אחר הצהריים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 8-12, תל אביב 12-17, חיפה 11-16, צפת 6-10, קצרין 8-14, טבריה 10-16, נצרת 10-15, עפולה 9-17, בית שאן 11-18, לוד 11-17, אשדוד 12-18, עין גדי 15-22, באר שבע 10-17, מצפה רמון 9-15, אילת 16-21.