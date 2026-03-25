גורמי מודיעין באחת המדינות השכנות אמרו לכאן חדשות כי אחת המטרות של חיזבאללה במערכה הנוכחית היא חטיפת חיילים ישראלים כדי ליצור קלפי מיקוח מול ישראל ולחזק את הפופולריות של הארגון בתוך לבנון, כך פורסם הבוקר (רביעי) ברשת ב'.

על פי הכתב רועי קייס ההנחה היא שבחיזבאללה מחפשים נקודות תורפה יצירתיות לחטיפת חיילים ישראלים, והתכנון של ארגון הטרור הוא לנסות לבצע זאת באזור שבו סיכויי ההצלחה לכך גדולים יותר. בתוך כך, יש מחבלים מהארגון שעדיין יושבים בכלא הישראלי, כשהבולט בהם קצין בכיר ביחידה הימית של חיזבאללה שנחטף בפשיטה ישראלית חריגה בצפון לבנון.

הארגון סבור, לפי אותם גורמי מודיעין, שחטיפת חיילים ישראלים תכשיל גם את המאמץ הישראלי והפנים-לבנוני לפרק אותו מנשקו. בחיזבאללה מאמינים שחטיפה של חיילים ישראלים תוכל אף לעזור לו להשיג הסכם הפסקת אש נוח וטוב יותר מאשר זה שהשיג בנובמבר 2024.