ישראל ביצעה בשבוע שעבר תקיפה אווירית חריגה וראשונה מסוגה בנמל בנדר אנזלי שבאיראן, השוכן לחופי הים הכספי. כך דיווח הלילה (רביעי) עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל".

מדובר בזירה המרוחקת מאות קילומטרים מטווח הפעילות הרגיל של צה"ל, ובאזור שנחשב עד כה ל"חצר האחורית" והבטוחה של טהרן ומוסקבה.

על פי הדיווח, התקיפה שהתרחשה ביום רביעי שעבר כוונה נגד תשתיות אסטרטגיות המשמשות להעברת אמצעי לחימה, תחמושת וכטב"מים מסוג "שאהד" בין איראן לרוסיה. הים הכספי הפך בשנים האחרונות לציר אספקה קריטי עבור הקרמלין בלחימתו באוקראינה, ועבור טהרן בחימוש שלוחותיה במזרח התיכון.

גורמי ביטחון ציינו כי מעבר לנזק הפיזי הכבד, מטרת התקיפה הייתה להמחיש את חולשת ההגנה הימית והאווירית האיראנית גם בזירות מרוחקות, מחוץ להשפעת הצי האמריקני במפרץ הפרסי. "ישראל הראתה שאין נקודה באיראן שהיא חסינה מפגיעה", העריכו פרשנים.

ברוסיה מיהרו לגנות את הפעולה והזהירו מפני "הרחבת הלחימה לאזור הים הכספי", אותו הגדירו כמרכז סחר אזרחי חשוב. מנגד, ההערכה במערב היא כי התקיפה תאלץ את שתי המדינות לחפש נתיבי הברחה חלופיים, ארוכים ופגיעים יותר.

בישראל לא התייחסו רשמית לדיווח.