דיווח חדש ב"וול סטריט ג'ורנל" חושף את רשימת הדרישות הנוקשה שהציבה איראן במסגרת המשא ומתן המדיני, המשקפת את חיזוק כוחם של משמרות המהפכה.

לפי הדיווח, מאז חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי ופרוץ המלחמה, השתלטו מפקדי הארגון בפועל על מוקדי קבלת ההחלטות בטהרן והקצינו את העמדות המדיניות.

במרכז הדרישות עומדת תוכנית כלכלית-אסטרטגית המבקשת לקבוע "משטר חדש" במצר הורמוז. איראן דורשת להחיל במצר, שדרכו עוברת כמות אדירה מנפט העולם, מודל גבייה הדומה לזה של תעלת סואץ, במסגרתו תגבה טהרן עמלות מעבר מכל ספינה שתחצה את הנתיב האסטרטגי.

בנוסף, הוצגו דרישות לערבויות לכך שהמלחמה לא תחודש, כלומר שישראל וארה"ב לא יתקפו בעתיד את איראן.

במסגרת התנאים, נדרש גם סיום התקיפות הישראליות נגד חיזבאללה והסרת כל הסנקציות מעל איראן. כמו כן, הובהר כי איראן מסרבת להגבלות על תוכנית הטילים שלה ומתנגדת לעצם קיום משא ומתן בנושא זה.

בישראל ובארצות הברית טרם הגיבו רשמית לפרסום, אך נראה כי הקו התקיף של משמרות המהפכה מרחיק את הסיכוי להסכם מדיני יציב בטווח הקרוב.