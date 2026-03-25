מתווה פיצויים חדש גובש עבור מעונות יום פרטיים ומעונות בעלי סמל, בעקבות השבתת הפעילות במהלך ימי המלחמה.

על פי הפרטים, המסגרות יהיו זכאיות לפיצוי מהמדינה במסגרת מנגנון כלל-ארצי, שנועד לאפשר בין היתר החזר משמעותי של שכר הלימוד להורים.

לפי המתווה, קיימים שלושה מסלולים מרכזיים לקבלת הפיצוי. המסלול הראשון מבוסס על ירידה במחזור ההכנסות, כאשר החזר כספים להורים בגין תקופה ללא פעילות נחשב לירידה בהכנסות, ועל בסיס זה מחושב מענק מהמדינה, כולל רכיב פיצוי על תשלום שכר לעובדות והוצאות קבועות.

המסלול השני מיועד למסגרות קטנות, ובהן משפחתונים ומטפלות פרטיות שמחזור הכנסותיהן נמוך מ-300 אלף שקלים. מסגרות אלו יהיו זכאיות לפיצוי של עד 15 אלף שקלים לחודש, בהתאם להיקף הירידה בהכנסות שנגרמה בין היתר מהחזרי התשלומים להורים.

המסלול השלישי מאפשר הוצאת צוות המעון לחל"ת, צעד שמקטין את הוצאות השכר ומאפשר למפעילים להשיב חלק משמעותי מהתשלומים להורים. לצד זאת, המדינה אינה מתערבת בקביעת שיעור ההחזר, וההחלטה נותרת בידי כל מעון בהתאם להסכמים עם ההורים ומבנה ההוצאות.

במקביל, הובהר כי גם מעונות יום מפוקחים זכאים למתווה הפיצוי בדומה למעונות הפרטיים, ויוכלו לממש אותו כדי להשיב להורים חלק ניכר מהתשלומים. המתווה טרם נכנס לתוקף, והוא צפוי לעבור לאישור הכנסת, שלאחריו ניתן יהיה להגיש בקשות לקבלת הפיצוי דרך רשות המסים.