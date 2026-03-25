הממשלה אישרה אמש (שלישי) שורת צעדים תקציביים משמעותיים בהיקף כולל של כ-110 מיליון ש"ח, שנועדו לחזק את הרשויות המקומיות ואת העורף הישראלי בתקופת הלחימה.

ההחלטה, שהובלה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', מתמקדת במתן מענה מהיר ליישובים המצויים תחת אש.

במסגרת חבילת הסיוע, הוקצו כ-60 מיליון ש"ח לרשויות קו העימות הנמצאות בטווח של עד 9 קילומטרים מהגבול.

תקציב זה מיועד לחיזוק החוסן הנפשי, פעולות הפגה לקהילה ומענים חברתיים, תחת המדיניות שנועדה לאפשר לתושבים להישאר בבתיהם למרות המתיחות הביטחונית.

בנוסף, אישרה הממשלה סיוע מיידי בסך 50 מיליון ש"ח לרשויות שספגו פגיעות ישירות מטילים ושנאלצו לפנות תושבים מבתיהם.

בממשלה מדגישים כי סכום זה מוענק כתוספת מעבר לפיצויים המקובלים של מס רכוש על נזקי מבנים ולמימון השהות בבתי המלון למפונים.

נתניהו שיבח את עמידתם של תושבי הצפון ומסר: "החוסן של אזרחי ישראל ותושבי הצפון בפרט מעורר השתאות. מעבר לפיצויים לעסקים ולמועסקים, אישרנו תוספת משמעותית ליישובי קו העימות ולתושבים. אני מודה לאנשי משרדי ולשרים סמוטריץ', אלקין, וסרלאוף וסטרוק שפעלו בשיתוף פעולה כדי להביא את ההחלטה. נמשיך לסייע בכל דרך לקהילות שעומדות איתן במערכה ונמשיך לפגוע באויבינו בעוצמה".

סמוטריץ' הוסיף: "מדינת ישראל מחזקת את העורף, מחזקת את הרשויות ומעניקה גיבוי מלא לאזרחים. אנו ממשיכים לפעול במהירות, באחריות ובנחישות כדי לוודא שגם בעורף אף אחד לא נשאר לבד. תושבי לבנון מתפנים ואזרחי ישראל נשארים בביתם ומפגינים נחישות ועוצמה".

ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה עם השרים זאב אלקין, יצחק וסרלאוף ואורית סטרוק, והיא מהווה חלק מ"רשת הביטחון" הכלכלית שהממשלה מנסה לפרוס עבור הרשויות המקומיות המתמודדות עם הוצאות חריגות בשל המצב.